Morgan: lo sfogo dopo le accuse di stalking

Nei giorni scorsi Morgan si è trovato a dover rispondere alle accuse di stalking e diffamazione mossegli dalla sua ex compagna, Angelica S., anche lei musicista. I fatti risalgono allo scorso anno. Secondo quanto denunciato, Marco Castoldi, questo il nome all'anagrafe di Morgan, non avrebbe accettato la decisione della donna di chiudere la loro relazione.

Contrariato dalla decisione Morgan avrebbe iniziato da allora a perseguitarla con telefonate, messaggi, minacce e tutte quelle azioni che usualmente mette in atto uno stalker. Da lì la decisione, sul finire del 2020 di procedere con la denuncia. Morgan respinge le accuse e, all'Ansa, ha dichiarato: "A me la violenza non si può associare, sono l'essere più dialogante che esista, mi vuole trascinare in Tribunale perché ho scritto delle poesie?". E' un rapporto che dura dal 2013, una relazione di profondo affetto intimo e artistico, fatta di conversazioni lunghissime, frequentazioni quotidiane e costante interscambio fatto di stima. Poi ci siamo innamorati profondamente, nonostante entrambi fossimo impegnati".

Il pubblico ministero Carlo Cinque ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio di Morgan e l'udienza per il processo è fissata per il 26 maggio prossimo. Angelica S. e i suoi familiari, secondo quanto emerso dagli atti, potrebbero costituirsi parti civili per ottenere un risarcimento dei danni.

Ora l'ex frontman dei Bluvertigo ha pubblicato un messaggio sul proprio account Instagram informando i suoi follower (e il mondo intero) che 'inizia il nuovo romanzo di Morgan, il primo romanzo scritto dalla realtà' e chiedendo al suo pubblico di aiutarlo a trovare un titolo.

Tra le varie proposte consigliate a Morgan sono pervenute sino ad ora cose come 'Le brutte intenzioni', 'Sono apparso a Carmelo Bene', 'I delitti della Rue Morgan', 'Morgangate'. Mentre il musicista monzese ha suggerito, per dare vita alla conversazione, titoli quali 'Sentenza d'amore?' e 'Il disinnamoramento forzato di A.'