Janis Joplin: guarda il video ufficiale di "Me and Bobby McGee"

Pochi giorni prima che Janis Joplin morisse a causa di una sospetta overdose di eroina il 4 ottobre 1970, aveva inciso uno dei suoi classici, "Me and Bobby McGee", che venne pubblicato il 12 gennaio 1971, diventando il secondo singolo postumo nella storia della musica pop a raggiungere la posizione numero uno della classifica, dopo "(Sittin' On) The Dock of the Bay" di Otis Redding nel 1968.

In occasione del cinquantesimo anniversario del debutto numero uno nella classifica è stato pubblicato, il 20 marzo, il primo video ufficiale di "Me and Bobby McGee". Il cortometraggio raccoglie i testi scritti in origine da Kris Kristofferson e Fred Foster. In molti hanno cantato questa canzone, ma, come detto da Kristofferson ad American Songwriter: "Ora non si può pensare a quella canzone senza pensare a Janis".La regista e designer colombiana Sara Serna ha sviluppato una prospettiva multidimensionale e un approccio multimediale misto alla sua interpretazione cinematografica di "Me and Bobby McGee". La Serna ha lavorato insieme all'art director cileno Jko Sánchez per creare un cortometraggio animato che incorporasse elementi narrativi, rappresentativi, astratti e biografici che illustrano la canzone attraverso collage fatti a mano, ritagli e compositing digitale.Alcune delle immagini del cortometraggio "Me and Bobby McGee" potranno essere viste nel prossimo libro, che uscirà il prossimo 10 giugno, in edizione limitata, 'Janis Joplin: Days & Summers - Scrapbook 1966-68'.