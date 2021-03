Colapesce e Dimartino cantano ‘Se mi lasci non vale’ per rispondere alle critiche contro ‘Musica leggerissima’: video

A seguito della prima esibizione di Colapesce e Dimartino sul palco dell’Ariston in occasione della loro partecipazione in gara alla settantunesima edizione del Festival della canzone italiana, sul web erano affiorate diverse critiche contro il brano proposto a Sanremo dai due cantautori siciliani, “Musica leggerissima”. Alcuni utenti sui social, infatti, avevano denunciato delle somiglianze sospette tra la canzone del duo e altri brani, tra cui “We are the people” degli Empire of the Sun, “Figlio di un Re” di Cesare Cremonini e “Se mi lasci non vale” di Julio Iglesias.

A distanza di due settimana dalla fine della più recente edizione del Festival, Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino - questi i nomi all’anagrafe rispettivamente dell’artista di Solarino e del cantautore palermitano - hanno voluto rispondere alle critiche emerse durante la settimana della manifestazione, svoltosi dal 2 al 6 marzo scorsi, cantando dal vivo. Colapesce e Dimartino, ospiti ieri sera - 19 marzo - del programma di approfondimento di La7 condotto da Diego "Zoro" Bianchi, hanno infatti proposto una loro versione live proprio di “Se mi lasci non vale”. E per riprendere ancora più direttamente la polemica contro la loro “Musica leggerissima”, i due cantautori hanno dato il via alla loro esibizione intonando i primi due versi del singolo “We are the people” del duo australiano.

Per introdurre Colapesce e Dimartino e la loro performance, e fare riferimento alle critiche, a margine della puntata di ieri sera del suo show televisivo Diego Bianchi ha elencato le difficoltà e le criticità derivanti dalla didattica a distanza a cui gli studenti italiani si sono dovuti adattare dopo l’arrivo della pandemia. “Uno dei problemi della DAD, dal lato del docente, è quello che lo studente a casa può fare lezione mentre fa altre cose. E un po’ si copia, anche”, ha detto “Zoro” nel corso della serata di ieri (come nel video della puntata disponibile a questo indirizzo, verso 1 ora e 13 minuti).

Ha aggiunto: “È molto più facile copiare, quando non si è molto preparati. Questo, però, non accade solo a scuola. In generale uno prende ispirazione. In alcuni casi si dice: ‘Questa cosa è proprio copiata, sembra proprio un plagio. E questo mi dà proprio l’assist per aprire le porte e ascoltare un po’ di musica con Colapesce e Dimartino”.

Ecco il video della performance dei due artisti siciliani, con la loro esecuzione della cover di “Se mi lasci non vale” di Julio Iglesias in un mash-up con il pezzo degli Empire of the Sun:

Dopo la loro esibizione, che ha visto Colapesce e Dimartino esibirsi accompagnati dalla band di “Propaganda live” capitanata da Roberto Angelini, il duo si è intrattenuto in studio per chiacchierare della loro esperienza sanremese e della loro “Musica leggerissima” (leggi qui l’intervista di Rockol ai produttori del pezzo Federico Nardelli e Giordano Colombo). Il brano, al primo posto della classifica dei singoli più venduti nel nostro Paese stilata da Fimi e nella chart di Radio Airplay relative alla settimana dal 12 al 18 marzo, è incluso nel disco “I mortali²”, riedizione dell’album congiunto dei due cantautori “I mortali”, pubblicato a giugno 2020.