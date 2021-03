Classifiche, tutte le novità della settimana del 19 marzo: Ermal Meta in vetta

Oltre al debutto del nuovo album di Ermal Meta, “Tribù urbana” (leggi qui la nostra recensione) - che include il brano “Un milione di cose da dirti” presentato in gara dal cantautore italo albanese alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo - alla prima posizione della classifica degli album più venduti in Italia, si segnalano nuove entrate anche nelle chart relative agli Stati Uniti e al Regno Unito.

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dal 12 al 18 marzo 2021, vede debuttare al primo posto “Tribu urbana” di Ermal Meta e segnala i seguenti nuovi ingressi di:

“Meridionale” di Aiello 4

“Tante care cose” di Fulminacci 5

“Mareducato” di Gio Evan (14)

“77 Singoli / LP 3-LP 4” di Ligabue (26)

“Geniale - Nuova Edizione 2021 con Bonus Track” di Lucio Dalla e Gli Idoli (30)

“Revelación” di Selena Gomez (33)

“Attentato alla musica italiana” de Lo Stato Sociale (42)

“Sì, viaggiare… 1972, 1977” di Lucio Battisti (56)

“Storia di un minuto” della Premiata Forneria Marconi (74)

“Wild West” di Central Cee (82)

“Polaroid 2.0” di Carl Brave x Franco 126 (90)

“My Beautiful Bloody Break Up” di Mondo Marcio (94)

“Zerosettanta - Volume 2” di Renato Zero (97)

“Tickets To My Downfall” di Machine Gun Kelly (98)

“Uebe” di Fred De Palma (99)

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dal 5 al 18 marzo 2021, che vede al primo posto “Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino, segnala i nuovi ingressi di:

“Angelina Jolie” di Bresh (41)

“Ti raggiungerò” di Fred De Palma (44)

“Friday” di Riton & Nightcrawlers ft Mufasa & Hypeman (69)

“Follow You” degli Imagine Dragons (84)

“Prisoner” di Miley Cyrus feat. Dua Lipa (91)

“Il bacio di Klimt” di Emanuele Aloia (94)

“Someone You Loved” di Lewis Capaldi (97)

“Jerusalema” di Master KG feat. Burna Boy & Nomcebo Zikode (98)

“Take You Dancing” di Jeson Derulo (99)

La classifica Radio Airplay, che vede “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino al primo posto, segnala come nuovi ingressi:

“Follow You” degli Imagine Dragons (17)

“Ti raggiungerò” di Fred De Palma (67)

“Magia” di Alvaro Soler (81)

Il più alto nuovo ingresso è quello del singolo della band capitanata da Dan Reynolds, al settimo posto.

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede al primo posto “Io sono Luca” dei Dellai, in gara alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte” proprio con il succitato brano. Ecco una versione live del brano registrata dai due fratelli Luca e Matteo Dellai per Rockol:

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede per la nona settimana consecutiva in vetta “Dangerous: The Double Album” di Morgan Wallen, segnala i nuovi ingressi di:

“Niratias” dei Chevelle (9)

“When You See Yourself” dei Kings Of Leon (11)

“Only The Family Presents: Loyal Bros Compilation” di Vari Artisti (12)

“You’re Welcom” degli A Day To Remember (15)

“Change Of Scenery II” di Quinn XCII (69)

“Playboy” di Tory Lanez (76)

Il più alto nuovo ingresso è quello di “Niratias” di Chevelle, alla posizione numero 9.

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che vede debuttare alla prima posizione “What’s Next” di Drake, segnala i nuovi ingressi di:

“Wants And Needs” di Drake featuring Lil Baby (2)

“Lemon Pepper Freestyle” di Drake featuring Rick Ross (3)

“Leave The Door Open” di Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson. Pak) (4)

“Hold On” di Justin Bieber (26)

“Real As It Gets” di Lil Baby featuring EST Gee (34)

“Beautiful Mistakes” dei Maroon 5 featuring Megan Thee Stallion (54)

“Hellcats & Trackhawks” di Lil Durk (74)

“Life’s A Mess II” Juice WRLD, Clever & Post Malone (97)

“Lil Bit” di Nelly & Florida Georgia Line (100)

È quello di “What’s Next” di Drake, alla prima posizione, il più alto nuovo ingresso della settimana,

La UK Charts album della settimana dal 19 al 25 marzo vede in prima posizione il nuovo album di Tom Grennan, “Evering Road”, e segnala i seguenti nuovi ingressi di:

“Wild West” di Central Cee (2)”

“All The Right Noises” dei Thunder (3)

“Lifeline” di RJ Thompson (5)

“Something In The Air” di David Bowie (16)

“The Lunar Injection Kool Aid Eclipse” di Rob Zombie (24)

“Revelacion” di Selena Gomez (28)

“The Art Of Losing” di The Anchoress (31)

“Spaceman” di Nick Jonas (69)

“When It’s All Said And Done Take Time” di Giveon (87)

Il più alto nuovo ingresso è quello di “Evering Road”, secondo album in studio del cantante britannico Tom Grennan, direttamente alla posizione numero 1.

La UK Charts singoli della settimana dal 19 al 25 marzo, che vede al primo posto "Wellerman" di Nathan Evans con 220 Kid e Billen Ted, segnala i nuovi ingressi di:

“Patience” di KSI Feat. Yungblud & Polo G (2)

“6 For 6” di Central Cee (16)

“On The Ground” di Rose (43)

“Addicted” di Jorja Smith (46)

“Daywalker” di Machine Gun Kelly Feat. Corpse (53)

“Beautiful Mistakes” dei Maroon 5 & Megan Thee Stallion (85)

“Lost” di NF Feat. Hopsin (88)

“No More Parties” di Coi Leray Feat. Lil Durk (91)

“Summer 91 (Looking Back)” di Noizu (94)

“Follow You” degli Imagine Dragons (100)

Il più alto nuovo ingresso è quello di “Patience” di KSI Feat. Yungblud & Polo G, alla posizione numero due

La “Rit Parade di Stefano Cilio”, classifica delle canzoni più popolari in Italia sommando tutte le modalità di ascolto della musica (streaming audio e video, download, radio airplay e identificazioni), presenta ben quattro nuove entrate provenienti dal Festival di Sanremo.

Al numero 9 debutta “Cuore amaro” di Gaia, seguita in settima posizione da “Glicine” di Noemi e in quarta da “La genesi del tuo colore” di Irama. La ex numero 1 “La canzone nostra” di Mace precipita al quinto posto e lascia la vetta della classifica.

Sul podio guadagnano dodici posti e raggiungono la terza posizione i Maneskin con “Zitti e buoni”, mentre al numero 2 salgono di un posto Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome”.

La hit più suonata in Italia diventa “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino, che entra direttamente al primo posto grazie agli ottimi piazzamenti in tutte le classifiche parziali.

Classifiche: speciale e aggiornamenti continui qui.