Magus: ecco il video di ‘Diluvio Tropicale’

Magus, pseudonimo di Federico Mazzini, è tra gli artisti partecipanti all’iniziativa “1 x 100 x 1000000” lanciata da Rockol e BuzzMyVideos per consentire agli artisti di valorizzare la loro presenza su YouTube.

Sul canale YouTube del cantante, classe 1997, è disponibile il video del singolo “Diluvio Tropicale”. Il brano, scritto dallo stesso Federico con Arianna Abate e Marco Conte, con la produzione musicale di Take Away Studios di Modena, è accompagnato da una clip diretta da Mauro Cartapani. Il filmato, realizzato presso il Camping Toscolano, vede come interpreti Magus e Cristina Cabrini.

Ecco il video:

Magus, pseudonimo di Federico Mazzini, classe 1997, ha intrapreso la sua carriera nella musica a 15 anni, studiando canto e avvicinandosi sempre più alla sua passione per la musica pop. Dopo aver pubblicato cover video dei suoi pezzi preferiti sui social, e aver formato un paio di suoi gruppi, nel 2017 ha dato il via alla collaborazione con lo studio di produzione Take Away Studios di Modena (studio di Benji e Fede). Due anni più tardi, Magus ha pubblicato il suo primo singolo, “Autostrade Deserte” con Cesare Bracca. Nell’estate 2020 ha visto la luce il brano “Diluvio tropicale”, il cui video è incluso nella nella seconda playlist realizzata da Rockol per l’iniziativa lanciata insieme a BuzzMyVideos, a cui ha fatto seguito la canzone “Due di picche”, uscita lo scorso gennaio.