Nick Jonas vorrebbe interpretare Bruce Springsteen in un film

Nick Jonas ha spiegato che il suo sogno sarebbe quello di interpretare Bruce Springsteen in un film biografico. Il cantante, che sul grande schermo grazie a film come "Jumanji: Welcome to the Jungle" ha raggiunto un buon successo, ha spiegato come il suo collega nativo del New Jersey sarebbe il suo ruolo perfetto. Parlando con Zane Lowe su Apple Music, Jonas ha dichiarato: "Cresciuto nel New Jersey, Bruce ha ovviamente un posto speciale nel mio cuore e nella mia vita creativa. Sarebbe un sogno interpretarlo un giorno in un film e raccontare la sua storia".

Poi ha continuato: "Io posso solo sperare di avere una carriera lunga quanto la sua e importante quanto la sua. Lui è fondamentale per le persone. Questa è la cosa che mi ha davvero colpito dopo essere andato a un suo spettacolo: è stato ed è un campione per i suoi fan, lo è stato per tutta la sua carriera, e percepisci il perché agli spettacoli. Parla a loro, ai suoi fan. Regala a loro un’esperienza unica, la migliore notte della loro settimana, della loro vita, del loro anno". Per il componente dei Jonas Brothers è un punto di riferimento assoluto. “Io e i miei fratelli abbiamo sempre cercato di fare lo stesso ai nostri spettacoli. È come se volessimo sempre assicurarci che la nostra visione artistica abbia la forza di arrivare al cuore dei nostri fan. Quindi cerchiamo di portare la stessa energia e questo è tutto grazie al modello di Bruce”.