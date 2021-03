I Beatles riletti dai Saxon: ecco il video della cover di ‘Paperback writer'

Il prossimo 19 marzo Biff Byford e soci daranno alle stampe un nuovo album, interamente di cover, dal titolo “Inspirations”. I brani riletti dai Saxon per il loro prossimo disco sono 11 canzoni che hanno influenzato il percorso artistico della band e del suo frontman come - per esempio - il classico dei Rolling Stones "Paint it black”, la cui versione della formazione di Barnsley è stata pubblicata lo scorso dicembre.

Dopo la cover del brano di Mick Jagger e compagni, a cui ha fatto seguito quella di "Speed king” dei Deep Purple, i Saxon hanno condiviso una terza anticipazione estratta da “Inspirations”. Si tratta di una reinterpretazione di “Paperback writer” dei Beatles, pezzo originariamente pubblicato dal quartetto di Liverpool nel 1966 come lato A del suo undicesimo singolo. La versione di Biff Byford e soci del brano dei Fab Four è accompagnato dal lyric video riportato qui sotto, seguito dalla clip del pezzo inciso dai Beatles:

Oltre a rileggere canzoni dei Rolling Stones, Deep Purple e i Beatles, per il loro nuovo album i Saxon - che hanno dato alle stampe il loro ultimo album, "Thunderbolt", nel 2018 - si sono cimentati nelle cover di brani di altri grandi artisti come Led Zeppelin, AC/DC, Jimi Hendrix, Motorhead, Kinks e Toto.

"Volevamo fare un album basato sulle nostre influenze, le canzoni e le band che ci hanno ispirato a scrivere quello che abbiamo fatto e che continuiamo a fare", ha spiegato Biff Byford - come riportato da Blabbermouth - a proposito di "Inspirations”. Ha aggiunto: "È stato anche interessante scoprire cosa poteva fare la mia voce, dal momento che molte di queste canzoni non le ho mai cantante prima”. Byford ha, inoltre, fatto sapere: "Non volevamo apportare troppi cambiamenti alle canzoni, solo suonarle più come i Saxon. Pensiamo che sia importante avere e condividere con i fan un po’ di divertimento in questi tempi bui”.