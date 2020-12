Saxon, a sorpresa un album di cover. Tracklist. Ascolta "Paint it black"

Due mesi fa Bill Byford aveva detto che la band era al lavoro sulle basi strumentali di un nuovo album, sulle quali lui - fresco reduce di un'operazione al cuore - avrebbe cantato a gennaio o febbraio. In quell'intervista, Byford non aveva fatto alcun cenno al fatto che si trattasse di un album di cover - e invece così sarà. Si intitolerà "Inspirations", uscirà il 19 marzo, e la tracklist - che trovate più sotto - è composta esclusivamente da cover.

Il singolo di lancio dell'album è "Paint it black", cover della canzone dei Rolling Stones, che potete ascoltare qui di seguito.

Biff Byford:



“Mi sono piaciuti a prima vista e al primo ascolto. Mi piacevano anche i Beatles, ma gli Stones corrispondevano di più al mio lato ribelle. Grande look, grandi canzoni, grande attitudine".

Come si vede dal video, i Saxon hanno registrato in un ambiente inusuale: il disco è stato realizzato a Brockfield Hall, nei pressi di York, una magione del 1804 in cui è conservata la più grande collezione di opere degli impressionisti dello Yorkshire.

Byford:

"L'ambiente ci ha ispirati, e poi ci è piacuto fare il disco alla vecchia maniera, così come facevano i loro dischi i gruppi dei quali abbiamo ripreso le canzoni. Volevamo rendere omaggio alle band che ci hanno influenzati. Abbiamo rispettato le canzoni, certo trattandole a nostro modo. Ci siamo divertiti un casino, e speriamo che si diverta anche chi ascolterà l'album".

Ecco la tracklist di "Inspiration":

1.Paint It Black (Rolling Stones)

2.Immigrant Song (Led Zeppelin)

3.Paperback Writer (Beatles)

4.Evil Woman (Crow, via Black Sabbath)

5.Stone Free (Jimi Hendrix)

6.Bomber (Motorhead)

7.Speed King (Deep Purple)

8.The Rocker (Thin Lizzy)

9.Hold The Line (Toto)

10.Problem Child (AC/DC)

11.See My Friends (Kinks)