Sanremo 2021, Gaia: "Chi l'ha detto che Tenco è intoccabile?"

I matusa sono già pronti a bacchettarla: giù le mani da Luigi Tenco. Ma Gaia, 23 anni, sangue per metà italiano e per metà brasiliano, il trofeo vinto l'anno scorso ad "Amici" in bella vista sulla mensola, non se ne cura. Stasera, durante la serata delle cover di Sanremo 2021, la voce di "Chega" canterà un classico pescato dal repertorio del cantautore che proprio a Sanremo nel 1967, cinquantaquattro anni fa, perse la vita: è "Mi sono innamorato di te". "Puntare su una canzone come questa significa fare una scelta consapevole, nonostante le criticità. 'È intoccabile', dicono. Ma chi l'ha detto? La musica è anche questo: celebrazione e condivisione. Io non volevo farmi mangiare da queste sovrastrutture. sono libera".

Gaia, in gara al Festival con "Cuore amaro", non sarà sola. Con lei sul palco stasera ci sarà Lous and the Yakuza, cantautrice belga di origini congolesi nota ai più per la hit "Dilemme": "Crede come me nella fluidità, nella libertà intrinseca e non nelle barriere che la società ci impone", dice la cantautrice brasiliana della collega. "Non conoscevo questa canzone: me l'ha fatta scoprire Gaia raccontandomi la storia personale di Tenco: sono rimasta affascinata", aggiunge lei.

Il video di "Cuore amaro":