Vasco risponde alla provocazione di Fiorello

Fiorello provoca, Vasco risponde. Non si è fatta attendere la replica del rocker di Zocca all'esibizione di Fiorello, che ieri durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 ha proposto una canzone-parodia di Vasco, "Gli scavi sopra" (chiaro riferimento alla hit "Gli spari sopra", riscrittura in italiano di Vasco di "Celebrate" degli An Emotional Fish), prendendo in giro Rossi: "Sai, la vita, la vita a vent'anni / spesso dura solo un'estate / un mio amico di Zocca, ad esempio, ha 139 anni / e siamo qui, siamo qui, siamo qui / siamo sempre fuori / con le braccia incrociate di dietro / a guardare i cantieri", recitano alcuni passaggi del testo (potete leggerlo per intero

qui). "Vasco l'ha scritta per me", ha detto Fiorello, tra il serio e il faceto.

Nessuna polemica da parte di Vasco. E niente livore. La voce di "Vita spericolata" ha affidato il suo commento ad un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale. E sostanzialmente è stato al gioco dello showman.

"Una canzone PER Fiorello da cantare a Sanremo 2021", ha scritto Vasco, condividendo il video dell'esibizione dello showman. Ma non ha mancato di lanciare una frecciatina al conduttore: "Titolo: 'Gli scavi sopra'. SottoTiolo: 'Fiorello L'umarell'".