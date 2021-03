Sanremo 2021, Fiorello prende in giro Vasco cantando "Gli scavi sopra". VIDEO

Di cosa parla il brano? Degli umarell, così come i bolognesi chiamano i vecchietti che passano il tempo a guardare i cantieri. "Siamo qui, siamo qui, siamo sempre di fuori / con le braccia incrociate di dietro a guardare i cantieri / e il mio amore sei té, sei té, sei té / no scusa, ho visto male". E ancora: "Siam quelli degli scavi / a verificare i lavori dell'Enel siamo quelli più bravi". Alla fine del brano Fiorello svela anche il titolo del brano: "Gli scavi sopra", un chiaro riferimento a "Gli spari sopra", la riscrittura di Vasco di "Celebrate" degli An Emotional Fish.

Fiorello scatenatissimo per la seconda serata del Festival. Dopo aver aperto la serata scimmiottando i trapper, rielaborato "La solitudine" di Laura Pausini sul giro di piano di "Bohemian Rhapsody" dei Queen, lo showman ha preso in giro Vasco con una parodia: "Vasco mi ha chiamato. Mi ha regalato una sua canzone", ha raccontato ad Amadeus, tra il serio e il faceto. Accompagnato dall'orchestra ha cominciato dunque a cantare la canzone, scimmiottando proprio il rocker di Zocca .

