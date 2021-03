"Gli scavi sopra": il testo integrale della canzone dello pseudo - Vasco Rossi

A mio parere, il momento più divertente della serata di mercoledì del Festival di Sanremo è stata la parodia/imitazione/tributo di Fiorello a Vasco Rossi, di cui abbiamo riferito qui: un esempio di come, a volte, le parodie superino gli originali.

Potete rivederlo cliccando qui.

Mentre l'ascoltavo, ho ipotizzato chi potesse esserne l'immaginifico autore. E l'ho chiamato. E ci ho azzeccato: era proprio lui. Me lo ha confessato, ma mi ha chiesto di non rivelare la sua identità; ed essendo

un gentiluomo manterrò la parola. Ma in cambio gli ho chiesto di poter rivelare almeno un indizio, scelto da lui. Ebbene: si tratta di un uomo di una bellezza che sgomenta, generoso e leale (parole sue al telefono).

A voi provare a indovinare di chi si tratti. (fz)

Gli scavi sopra

Quando il vento scompiglia i pensieri

e i rumori si sentono appena

a me piace guardare i cantieri

con le mani dietro la schiena

Perché anche a scavare gli scavi

serve usare il sistema giusto

mica sempre si nasce già bravi,

mica sempre chi scava ci ha gusto

Ed è bello attaccare discorso,

con la gente scambiare opinioni

criticare i lavori in corso, beh

quelle sì son soddisfazioni

Sai, la vita, la vita a vent'anni

è una giostra di luci accese

ma poi vedi, anche dopo i sessanta

ti regala sorprese

E siamo qui, siamo qui, siamo qui

siamo sempre fuori

con le braccia incrociate di dietro

a guardare i cantieri

E il mio amore sei te, sei te, sei te

no, scusi, ho visto male

Guardo meglio: era uno dell'ANAS

di Borgo Panigale

I semafori durano poco

viene giallo che sei ancora in mezzo

me mi ha appena sfiorato un IVECO

che a momenti ci lasciavo giù un pezzo

Ma io vado clandestino sui dossi

sull'asfalto a pitturare le strisce

e passeggio sull'argine e i fossi

a inseguire le bisce.

Sai, la vita, la vita a vent'anni

spesso dura solo un'estate

un mio amico di Zocca, ad esempio

ha 139 anni

E siamo qui, siamo qui, siamo qui

siamo sempre fuori,

con le braccia incrociate di dietro

a osservare i lavori

E senta, non si fa così, così, così

a metter giù la fibra

ché se esagera con la ruspa

poi il condominio vibra

E siamo qui, siamo qui, siamo qui

quelli degli scavi;

criticare i lavori dell'ENEL

siamo quelli più bravi

E non importa se non sei sincera,

se per stavolta non mi innamoro

intanto gira una betoniera

e con una mano, una mano mi sfioro

il volto