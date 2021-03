Shaun Ryder: "Sono più drogato oggi che ai bei tempi degli Happy Mondays"

Joanne Ryder, moglie del frontman di Happy Mondays e Black Grape Shaun Ryder, è dell'opinione che tutti i farmaci che il marito sta assumendo per la sua salute abbiano riacceso la sua libido e migliorato la loro vita amorosa.



La 58enne popstar sottoscrive le parole della moglie e, al quotidiano britannico The Sun, dichiara: "Probabilmente oggi sono più drogato che nel periodo d'oro degli Happy Mondays.

Sto prendendo la tiroxina per la mia tiroide che è poco attiva. Prendo pillole per la pressione sanguigna e un sostitutivo per il testosterone. La tiroide colpisce tutto, allergie di tutti i tipi. Mi spiego, se non prendo queste pillole per le allergie, non riesco a respirare. Avrei come uno shock anafilattico. Mi si stringe la gola. Sono anche pieno di artrite. Ma mia moglie è molto soddisfatta del trattamento con il testosterone, tutto questo è accaduto alla fine dei miei quaranta anni, quindi lo prendo da circa dodici anni. Quindi, è come avere ventuno anni, ma senza avere tutti i mal di testa sul ciò che vuol dire avere ventuno anni.".



Shaun Ryder si dice più felice ora di quanto non fosse durante i tempi d'oro degli Happy Mondays nella Madchester a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta: "Si potrebbe dire che è un caso di pillole e mal di pancia senza molti brividi. Ma ho il brivido della vita. So che suona un po' da scimmia hippy, ma mi diverto a vivere bene con le persone che sono intorno a me. Non mi mancano le droghe perché mi sono perso i miei figli che crescevano. Voglio dire, quando ho avuto i bambini, ero fuori, non li ho mai visti. Giravo il mondo e mi facevo una carriera, ero via e non li ho visti crescere."