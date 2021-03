Addio a Robert "Bob" James, già cantante dei Montrose

Si è spento all’età di 68 anni il cantante statunitense Robert "Bob" James, noto soprattutto per il suo lavoro con i Montrose, band californiana fondata dal compianto Ronnie Montrose, della quale James entrò a far parte dopo l’uscita dalla formazione di Sammy Hagar. Stando a quanto riportato l’artista è morto a seguito di complicazioni di un'ulcera dello stomaco.

La notizia della scomparsa è stata data dal produttore Dino Maddalone, che in un messaggio pubblicato su Facebook, accompagnato da una foto di "Bob" James, ha scritto: “Sono sconvolto e addolorato per la morte del mio amico di lungo corso Bob James. Bob ha sostituito Sammy Hagar nella band Montrose. Era un cantante rock straordinario. Riposa in pace amico mio”.

Rispondendo alla domanda su ulteriori dettagli fatta da una donna in un commento sotto al post, Maddalone ha fatto sapere che la cause del decesso di “Bob” James è da attribuire a “a un’ulcera sanguinante dello stomaco”.

L’esatta data di nascita di Robert "Bob" James non è nota ma l’immagine condivisa sui social da Dino Maddalone è accompagnata da una didascalia dalla quale si evince che il cantante era nato nel 1952, quindi deceduto all’età di 68 o 69 anni.

Nato a Struthers nell’Ohio, Robert Dennis “Bob” James si trasferì a Los Angeles nel 1963. Dopo aver dato il via alla sua carriera musicale e aver militato in diverse band della scena locale, nel 1975 “Bob” venne invitato dal fondatore dei Montrose Ronnie Montrose (scomparso nel 2012) a unirsi alla band, prendendo il posto del cantante Sammy Hagar - che insieme al gruppo registrò i primi due album della formazione californiana, “Montrose” del 1973 e “Paper Money” del 1974.

Insieme ai Montrose “Bob” James diede alle stampe due dischi, “Warner Brothers Presents... Montrose!” del 1975 (la cui cover art è l’immagine di copertina dell’articolo) e “Jumo On It” del 1976.

Dopo aver lasciato la band di Ronnie Montrose, James ha proseguito collaborando con diversi gruppi come gli Shatterminx - ovvero la formazione di cui faceva parte prima del 1975 - i Magnet e gli Elements.