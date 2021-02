Sanremo 2021, il chitarrista positivo al Covid-19 è in quarantena

La Rai conferma il caso di positività registrato ieri a Sanremo tra gli orchestrali durante le prove del Festival: a risultare positivo è stato un chitarrista, che si è sottoposto direttamente al molecolare (non si tratta, dunque, di un caso di falsa positività come nel caso di Moreno "il Biondo" Conficconi degli Extraliscio).

Le prove sono state sospese per permettere al personale sanitario coinvolto nell'organizzazione del Festival, al via il 2 marzo, di effettuare tutti gli accertamenti sugli altri componenti dell'orchestra che in questi giorni hanno avuto contatti stretti con il chitarrista: ai test rapidi sono risultati tutti negativi.

Dopo un paio d'ore le prove sono dunque riprese le prove, ma senza il chitarrista: si trova attualmente in quarantena e dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad altri tamponi. Non è dato sapere se durante le prove dei prossimi giorni sarà sostituito da un altro musicista.

Per garantire il distanziamento di almeno un metro e mezzo tra i componenti dell'orchestra quest'anno sono state tolte anche alcune file della platea. Coristi e fiati suonano dietro barriere di plexiglas, mentre tutti gli altri musicisti non sono separati tra loro da barriere ma indossano mascherine.