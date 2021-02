Salmo: "Non farò uscire alcun album in questo periodo"

"Vi ringrazio per l’assidua richiesta, ma non farò uscire nessun album in questo periodo. Purtroppo pubblicare un album in questo momento è come sparare sott’acqua. I live sono estremamente importanti per la diffusione di nuova musica. Però ci sto lavorando, non ditelo a nessuno". L’ha spiegato Salmo stesso con una storia pubblicata su Instagram, dove sottolinea quanto sia difficile promuovere un disco senza poterlo suonare dal vivo, rispondendo a tutti quelli che gli stanno chiedendo del nuovo progetto. Per il momento, quindi, dobbiamo accontentarci dell’apparizione sul disco di Mace ne "La canzone nostra" con Blanco.

Recentementecome già accaduto in passato, senza troppi peli sulla lingua, ha detto la sua attraverso alcune stories su Instagram riguardo alla percezione dell'attuale rap italiano nel mondo, in particolar modo sull'approccio dei rapper emergenti che ritiene essere più incentrato ricerca di un atteggiamento criminale credibile piuttosto che sulla ricerca di una differenziazione e quindi di una possibile innovazione musicale. "Copiamo gli americani, i francesi e i tedeschi. Il suono italiano è uguale a quello degli altri. La maggior parte dei rapper italiani si lamenta perché non riesce a trovare spazio nel proprio Paese.