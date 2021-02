Palmaria: il video del nuovo singolo “Lifeline"

Giulia e Francesco, originari dei dintorni di La Spezia ma di stanza a Londra, insieme formano il duo italiano Palmaria, tra gli artisti partecipanti all’iniziativa “1 x 100 x 1000000” lanciata da Rockol e BuzzMyVideos per consentire agli artisti di valorizzare la loro presenza su YouTube.

I due artisti hanno pubblicato lo scorso 5 febbraio il singolo intitolato “Lifeline”, il più recente brano di una serie di canzoni a cui il duo ha lavorato durante il lockdown e confluite nell’EP acustico “Rainbow, uscito il 12 febbraio.

"Queste canzoni ci hanno aiutato a superare il lockdown, ci hanno fatto capire di avere ancora uno scopo, ci hanno tenuti ispirati e concentrati quando tutto intorno a noi sembrava sbagliato”, hanno detto i Palmaria presentando la loro più recente pubblicazione, composta da tre brani acustici. Hanno aggiunto: “Come sempre la musica ci ha salvati e portati in uno spazio sicuro”.

"Lifeline" è accompagnato dal nuovo video diretto dagli stessi Giulia e Francesco, disponibile sul canale YouTube del duo e riportato di seguito.

che mescola sonorità Alt R&B, Pop e elettroniche con testi dalle atmosfere oniriche e immagini di paesaggi e elementi naturali al limite del surreale.

Dopo aver iniziato a collaborare insieme nel 2015 e aver mosso i primi passi con il progetto Marie and the Sun, oltre ad aver lavorato con diversi artisti tra cui Zibba e i Funk Shui Project (produttori del loro primo eponimo EP, uscito nel 2016), nel 2017 Giulia e Francesco hanno deciso di portare la propria musica a Londra e di dare vita al duo Palmaria. Nel marzo dello stesso anno i due artisti hanno pubblicato l’EP in lingua inglese “Swim”, con il brano “Good vibes” in collaborazione con Funk Shui Project e Davide Shorty, seguito due anni più tardi dal disco “Grow”. Nel 2020 con l’arrivo della pandemia da Coronavirus i Palmaria si sono visti costretti a cancellare una serie di date e hanno deciso di dedicarsi alla scrittura e alla produzione di nuovo materiale. Dopo aver presentato alcune nuove tracce, il 12 febbraio 2021 Giulia e Francesco hanno pubblicato l’Ep “Rainbow” che include il brano “Sideways”, il singolo “Lifeline” e la canzone .“Vulnerable”. Di quest’ultima il duo ha realizzato una versione acustica e il relativo video, incluso nella seconda playlist realizzata da Rockol per l’iniziativa lanciata insieme a BuzzMyVideos.