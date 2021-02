Mario Draghi cita Adriano Celentano

Non l'ha sottolineato, come invece ha fatto il Papa citando una frase di una canzone di Mina qualche giorno fa ("Parole parole"); ma nel suo discorso programmatico in Senato, tenuto questa mattina, il Presidente del Consiglio ha citato abbastanza esplicitamente "Mondo in Mi7a" di Adriano Celentano.

Ecco la frase pronunciata da Draghi:

Come ha detto papa Francesco: "Le tragedie naturali sono la risposta della terra al nostro maltrattamento. E io penso che se chiedessi al Signore che cosa pensa, non credo mi direbbe che è una cosa buona: siamo stati noi a rovinare l’opera del Signore".

Ecco invece la prima strofa della canzone (firmata da Luciano Beretta, Miki Del Prete, Mogol, Adriano Celentano e Detto Mariano):

Prendo il giornale e leggo che

Di giusti al mondo non ce n'è

Come mai, il mondo è così brutto!?

Sì! Siamo stati noi a rovinare

Questo capolavoro sospeso nel cielo

Nel cielo, nel cielo!

Magari non è stata una citazione consapevole o volontaria - certo è che la coincidenza è singolare, e la frase "Siamo stati noi a rovinare" è proprio la stessa.

Aspettiamo che intervenga Adriano Celentano...