Renzo Rubino canta il nuovo singolo "Lasciami stare"

“Lasciami stare” è il nuovo singolo di Renzo Rubino: la canzone vede lproduzione artistica di Andrea Rodini e Giovanni Sala e arriva a qualche mese da “Porto Rubino”, il festival diventato un docu-film presentato alla 15ma edizione della Festa del Cinema di Roma lo scorso autunno

Il cantautore ne ha inciso una particolare versione per Rockol e racconta così la canzone, scritta durante il lockdown e dedicata alle sensazioni di solitudine di questo periodo

Più o meno in questo periodo, nel 2020 cominciava il lockdown nazionale. Come tutte le situazioni “estreme”, questa condizione ha costretto tutti a fare i conti con i propri limiti ma anche con le proprie virtù, con il coraggio e con le paure, con spazi piccoli che devono diventare enormi per poterli trasformare in “MONDO”. Il cielo, che non si può che guardare dalla finestra, diventa più limpido che mai e il frastuono della città diventa silenzio. Il sentimento che lega tutto questo è la Malinconia, che è la Felicità di essere Tristi