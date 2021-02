Aerosmith, la rivelazione: "I don't want to miss a thing" doveva cantarla una donna

Pensi agli Aerosmith e la prima canzone che ti viene in mente è "I don't want to miss a thing", la power ballad che alla fine degli Anni '90 permise alla già navigata band capitanata da Steven Tyler di vendere milioni di copie e di conquistare il primo posto in classifica in mezzo mondo, facendosi conoscere anche dalle nuove generazioni.

Il brano fu tra i quattro incisi dagli Aerosmith per la colonna sonora del film "Armageddon" (gli altri erano "What kind of love are you on", "Come together" e "Sweet emotion"), diretto nel 1998 da Michael Bay con Bruce Willis, Ben Affleck e Liv Tyler, la figlia del frontman, che nella pellicola interpretava Grace Stamper. A distanza di ventitré anni dalla pubblicazione del brano, l'autrice racconta un aneddoto sulla genesi della hit, rivelando che la canzone fu originariamente pensata per essere interpretata da una donna.

Diane Warren, autrice di hit portate al successo da Céline Dion, Whitney Houston, Britney Spears, Christina Aguilera, Beyoncé, Elton John, Mariah Carey, Lady Gaga, solo per citare alcune delle star del pop e del rock con le quali ha avuto modo di collaborare, in un'intervista concessa all'edizione statunitense di "Rolling Stone" ha parlato anche della nascita di "I don't want to miss a thing". E ha detto:

"Mi fecero vedere il finale del film e io iniziai a scrivere la canzone. Mai l'avrei immaginata cantata dagli Aerosmith. Pensavo che a cantarla dovesse essere un'interprete femminile, ma la voce di Steven Tyler l'ha resa ancor più potente. Ricordo ancora la prima volta che ascoltai il brano fatto dagli Aerosmith: caddi giù dalla sedia. Era fantastico. Avrebbe dovuto vincere il Grammy come Record of the Year. Era una canzone fantastica".

La 64enne autrice è attualmente in corsa per un Golden Globe con la sua "Seen", la canzone interpretata da Laura Pausini nella colonna sonora del film "La vita davanti a sé", con protagonista Sophia Loren. Il testo in italiano è stato firmato da Niccolò Agliardi, da anni braccio destro della voce di "Strani amori").