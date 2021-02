Ozzy Osbourne e Post Malone in versione cartoon scappano dalla polizia. VIDEO

Ozzy Osbourne ha condiviso il suo nuovo video animato per 'It's A Raid', il brano dall'album "Ordinary Man" che lo vede al fianco di Post Malone. La canzone racconta un singolare episodio realmente accaduto ad Ozzy Osbourne, e illustrato nel video, ed è la seconda collaborazione tra Osbourne e Post Malone, già insieme per 'Take What You Want', canzone contenuta nell'album "Hollywood's Bleeding" del rapper statunitense.

Il video racconta in versione cartoon il raid della polizia nella villa californiana di Ozzy che ha ispirato la canzone e inserisce nella storia anche Post Malone."Un paio di anni fa nemmeno sapevo chi fosse Post Malone - ha detto Ozzy a proposito della collaborazione con il rapper - da allora abbiamo lavorato in studio su due canzoni e abbiamo suonato insieme un paio di volte. Come è facile da capire il Covid ha reso difficoltoso incontrarsi per girare un video insieme per 'It's A Raid', quindi abbiamo optato per questo selvaggio video animato per quello che è il singolo conclusivo di "Ordinary Man".

La storia che ha ispirato la scrittura di 'It's A Raid' è il classico, folle aneddoto alla Ozzy Osbourne che ha raccontato per l'ennesima volta l'accaduto in una recente intervista con Sirius XM: "Sono lì, seduto tranquillo sotto il sole splendente di Bel Air, circondato da cocaina e drink - racconta Ozzy - Sono lì e penso 'Vaffanculo, sono arrivato fino a qui', seduto in casa con un caldo atroce. Vedo questi bottoni sul muro e penso che siano quelli dell'aria condizionata e li premo. In circa cinque minuti quattro o cinque auto della polizia arrivano a sirene spiegate nel vialetto e io inizio ad urlare 'E' un fottuto raid!'". Ma la storia non finisce qui: "Io e il mio roadie prendiamo questa grande ciotola piena di cocaina, l'erba e andiamo in bagno. A quel punto penso che sarebbe stato uno spreco gettare tutta quella roba e me la faccio tutta. Mi usciva dalle orecchie, non ho dormito per i quattro giorni successivi".