Post Malone farà un concerto virtuale per i Pokémon. Per essere più precisi: per celebrare le creature immaginarie protagoniste della serie di videogiochi, create da Satoshi Tajiri.

Il trapper americano si esibirà in occasione dei festeggiamenti per i venticinque anni dalla nascita dei Pokémon, che saranno celebrati il prossimo 27 febbraio con la serie di iniziative virtuali del "Pokémon Day". Nelle quali rientra anche lo show di Post Malone, appunto. L'evento è stato annunciato come parte di una serie frutto della partnership tra Universal Music e il programma musicale per i venticinque anni dei Pokémon, P25 Music: già lo scorso mese era stato annunciato il coinvolgimento nei festeggiamenti di Katy Perry.

Il concerto virtuale di Post Malone sarà gratuito: lo si potrà guardare sul canale YouTube ufficiale dei Pokémon, sull'account Twitch ufficiale e anche sul sito web. "Sono un fan dei Pokémon da tempo e l'opportunità di suonare al Pokémon Day per celebrare i 25 anni della serie è fantastica", ha fatto sapere il 25enne trapper.