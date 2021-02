Alteria canta e suona un brano tratto dal suo nuovo album per Rockol. Video

“Vita imperfetta” è il titolo del nuovo album in studio di Alteria, uscito lo scorso 5 febbraio, a quasi quattro anni di distanza dal precedente “La vertigine prima di salire”.

La terza prova sulla lunga distanza di Stefania Bianchi - questo il nome all’anagrafe della cantante, oltre che speaker radiofonica e conduttrice (RockTv, Rai4, Rai5, Radio Freccia ed attualmente in palinsesto a Virgin Radio) - racconta uno spaccato di vita dell’artista e include dieci tracce, tra cui i singoli “Apnea”, “Benvenuto bene”, “Guerra” e “Punto di rottura”.

Per Rockol, Alteria ha registrato una versione live di “Senso opposto”, brano tratto dal suo più recente lavoro discografico:

A proposito della canzone, quarta traccia dell’album “Vita imperfetta”, prodotto e scritto insieme a Max Zanotti, Alteria ha detto:

“'Senso opposto’ è forse la canzone più intima e personale del disco, cantata in un’unica take in studio di registrazione, con l’emozione difficile da contenere e la voce che si spezza. La fine di un’amore, la fine di un capitolo di vita, la vita che si ribalta e che per un attimo ti sembra scorrere in senso opposto”.