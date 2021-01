David Bowie Tribute Day: Alteria in "Space Oddity" per Rockol

Alteria (Stefania Bianchi) è una delle voci più credibili ed apprezzate del panorama rock italiano. Dopo gli inizi nei NoMoreSpeech (l’esordio omonimo è del 2012) ha pubblicato due album autoprodotti: “Encore” (2013), tutto in inglese, e “La Vertigine Prima di Saltare”, questa volta in italiano, da cui sono estratti due fortunati singoli “Peccato” e “Sacro e Profano”. Speaker radiofonica e conduttrice (RockTv, Rai4, Rai5, Radio Freccia ed attualmente in palinsesto a Virgin Radio) ha aperto i concerti di Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Litfiba e molti altri. Il nuovo album “Vita imperfetta” è atteso per il 5 febbraio 2021 ed includerà i singoli “Apnea”, “Benvenuto bene” e “Guerra”.

Dall'archivio di Rockol - La storia di "The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" di David Bowie