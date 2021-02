Laura Pausini denuncia Alda D'Eusanio (GF VIP) per le accuse fatte contro Paolo Carta

Ieri, 5 febbraio, poco prima della diretta del “Grande Fratello VIP”, Alda D’Eusanio, tra i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini, si è lasciata andare a delle pesanti illazioni contro Laura Pausini e il suo compagno Paolo Carta.

Come riportato dal Corriere della Sera, mentre altri inquilini della casa del “Grande Fratello” stavano parlando della cantante emiliana, dopo che la regia ha proposto come sottofondo musicale canzoni della voce di "Strani amori”, l’opinionista è intervenuta affermando: “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte”. “Ma che dici? Si amano da impazzire”, ha ribattuto la concorrente Samantha de Grenet.

A seguito delle affermazioni di Alda D’Eusanio, l’ufficio stampa di Laura Pausini ha diffuso un comunicato attraverso il quale ha informato che: “L’avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVIP su Laura Pausini e Paolo Carta”.

Alla nota, condivisa su Facebook e riportata più avanti, è allegato un messaggio congiunto dei due artisti, che hanno fatto sapere: “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva”. E ancora: “È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”. .