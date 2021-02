Roger Taylor ha una statua di Freddie Mercury nel suo giardino di casa

Il batterista dei Queen Roger Taylor ha una statua di Freddie Mercury nel giardino della sua casa nel Surrey (Gran Bretagna). Taylor aveva ritirato il 'ricordino' del cantante dei Queen scomparso il 24 novembre 1991, dopo che questo venne rimosso dall'esterno del Dominion Theatre in Tottenham Court Road a Londra, dopo essere rimasto lì per dodici anni, ovvero per tutta la durata della messa in scena del musical dei Queen 'We Will Rock You', si parla di 4.600 repliche chiusesi nel 2014.

Il quotidiano britannico Daily Star ha chiesto a Roger Taylor se la statua – che misura sei metri di altezza ed è in fibra di vetro – dopo sette anni fosse ancora in suo possesso, questi ha risposto con divertito e non celato orgoglio: "Certo, assolutamente. Mi sono detto, 'Perché non la carichiamo su un camion e la mettiamo in giardino.'"

In una precedente intervista il 71enne musicista britannico aveva dichiarato che Freddie avrebbe trovato la gigantesca scultura "divertente": "Ho una statua di Freddie in giardino, la adoro, è fantastica, è molto grande. Ho pensato che sarebbe stato molto divertente avere una statua lì e penso che Freddie l'avrebbe trovato divertente. L'avrebbe trovato davvero divertente."

Guarda qui la statua

Roger Taylor di recente ha pubblicato un video sul suo account Instagram per promuovere il DVD e il CD del concerto "Live Around The World" dei Queen e Adam Lambert.

Nella clip Roger dice: "Ciao a tutti, sono Roger. Sono nel profondo del cuore del Covid, che Dio ci aiuti. Il nostro DVD sarà scaricabile alla fine del mese. Se siete davvero annoiati, avete bisogno di una botta e volete essere intrattenuti da un po' di grande rock and roll e da immagini fantastiche, che penso siano davvero così importanti. Il nostro album "Live Around The World" è scaricabile. Divertitevi! Come ha detto Adam, mettetevi un po' di glitter, preparate dei cocktail e divertitevi."