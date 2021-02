10 classici di synth music del 1981

Il critico musicale Jon Savage - autore, fra l'altro, del fondamentale saggio sul punk britannico "England Dreaming" - ha scelto, per uno speciale del mensile "Mojo", i dieci brani di musica elettronica più significativi e influenti usciti nel 1981 sul mercato inglese quarant'anni fa.

Li possiamo riascoltare insieme qui di seguito.

Depeche Mode, "Dreaming of me" (febbraio 1981)

Human League, "The sound of the crowd" (aprile 1981)

Patrick Cowley, "Megatron man" (aprile 1981)

Kraftwerk, "Numbers" (maggio 1981)

John Foxx, "Europe after the rain" (agosto 1981)

Pete Shelley, "Homosapien" (settembre 1981)

New Order, "Everything's gone green" (settembre 1981)

Cabaret Voltaire, "Red Mask" (settembre 1981)

Soft Cell, "Bedsitter" (ottobre 1981)

Sharevari, "A number of names" (dicembre 1981)