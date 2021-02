Il rapper Silento accusato di omicidio

Silento, il rapper ventitreenne (vero nome: Richard Lamar Hawk) di “Watch Me (Whip/Nae Nae)”, è stato formalmente accusato di omicidio per aver ucciso con un'arma da fuoco il cugino Frederick Rooks. Il cadavere della vittima era stato trovato in un quartiere residenziale di Panthersville, ad Atlanta. Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso alcune automobili che lasciavano la zona, e almeno uno sparo. Le ragioni dell'omicidio non sono ancora state chiarite.

Hawk/Silento non è nuovo a problemi con la legge; lo scorso agosto era stato arerstato due volte nella stessa settimana (in uno dei due casi, per aver fatto irruzione in una casa di Los Angeles brandendo un'accetta, apparentemente per cercare la sua ragazza). E' stato poi di nuovo arrestato in ottobre per eccesso di velocità.

Silento, noto anche come Silentò o Prince Silentò, nato a Stone Mountain, in Georgia, nel 1998, ha avuto successo con il singolo di debutto, "Watch Me (Whip/Nae Nae)", pubblicato nel 2015 e arrivato al numero 3 della classifica di "Billboard". Nel 2018 Silento ha pubblicato l'album "Fresh outta high school", in due parti (la prima in agosto, la seconda in novembre).