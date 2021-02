Sergio Caputo, "Gossip" e il "no" di Amadeus per Sanremo

"Gossip" è il nuovo singolo inedito di Sergio Caputo, parte dell'omonimo EP del Sergio Caputo Trio uscito a fine gennaio per Alcatraz Moon Italia.

Il testo parla di "gossip", partendo da una riflessione: nel mondo di oggi nulla può avere veramente successo - dal cinema, alla musica, allo sport e perfino alla politica - se non è debitamente accompagnato dal gossip che è in grado di generare. Un tema serio che Caputo tratta con leggerezza ma senza superficialità.

Sergio Caputo:

"Poiché faccio di mestiere il cantante e compositore in italiano (anche se sto iniziando la mia gavetta in Francia), talvolta presento un brano a Sanremo, che si propone come 'Festival della canzone italiana'. Siccome la canzone è il mio mestiere, dovrei a rigor di logica parteciparvi, così come se facessi il regista cercherei di partecipare ai festival del cinema, se fossi stilista alle sfilate di moda o se fabbricassi trattori cercherei di essere presente alle fiere dell'agricoltura. Ma dal 1998 al Festival di Sanremo non sono stato mai più invitato. Non so spiegarmi il perchè. Detto ciò mi rendo conto che la scelta del Festival si fa ormai da anni sui personaggi, anche se sbucati dal nulla pochi mesi prima, non più sulla qualità delle canzoni che infatti vengono rapidamente dimenticate".

Con Sergio Caputo alla chitarra e voce, Fabiola Torresi al basso e voce, e Alessandro Marzi a batteria, voce - e spesso al pianoforte - il Sergio Caputo Trio è un trio vocale e strumentale che costituisce il nuovo progetto del musicista romano.

Già "rodato su strada", il Sergio Caputo Trio ha al suo attivo esibizioni in club storici e teatri di prestigio, e si sta preparando alla stagione live post-Covid con un progetto musicale che si propone di durare nel tempo.

Ancora Caputo:

"Non vedo l'ora che finiscano chiusure e confinamenti per poter tornare sul palco col mio trio, per l'appunto, nella dimensione che amo di più, quella della musica live"

"Gossip" è stato registrato in remoto dal trio in tempo di lockdown con Sergio Caputo in Francia, Fabiola Torresi e Alessandro Marzi in Italia e precisamente a Roma - ma in postazioni diverse. L'arrangiamento pop-jazz è rigorosamente per trio, senza sovrapposizioni, perchè la scelta è quella di non registrare nulla che non possa essere

riprodotto anche live.

Gli altri brani dell'EP sono dei classici del repertorio di Sergio Caputo: "Un sabato italiano", "Amore all'estero", "Hemingway Caffè Latino" e "Metamorfosi".