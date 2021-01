Sanremo 2021, "caso Fedez": il Codacons chiede la squalifica

Fedez ha postato su Instagram alcuni secondi del brano con cui è in gara a Sanremo insieme a Francesca Michielin per una grossolana svista, pochi secondi affidati alle stories a cui non è stato tolto l’audio, che sono sati subito rimossi. La Rai e la direzione artistica del Festival di Sanremo si sono attivate “per le verifiche del caso” riservandosi di “procedere nei prossimi giorni”. Non si è fatta attendere la reazione del Codacons che ha chiesto l’esclusione "con effetto immediato" di Fedez dal Festival, minacciando di denunciare penalmente la Rai e di chiedere risarcimenti, anche per conto degli altri artisti che risulterebbero "penalizzati".

I rapporti fra Fedez e l’associazione dei consumatori, d’altra parte, sono tesi da parecchio tempo, specie da quando il cantante è stato querelato per diffamazione dal Codacons, avendo poi la meglio. Anche stando all’Afi, .l’Associazione fonografici italiani "da regolamento Fedez sarebbe fuori", ma il Festival, scrive il presidente Sergio Cerruti in una lettera aperta, andrebbe comunque rinviato in toto.

“Premesso che ogni edizione si rifà a un suo regolamento, in questo caso, dopo aver pubblicato sul suo profilo Instagram brevi parti del brano che presenterà al prossimo Festival in coppia con Francesca Michielin e, stando alle regole del Festival, Fedez è fuori – prosegue Cerruti – anche il semplice buon senso avrebbe suggerito di non mettere in piedi la kermesse canora e tuttavia siamo ancora qui ad attendere l’ultima parola che ci salverà. Mi aspetto che qualche deus ex machina possa dirimere questa vicenda". “Eppure, anche in questa occasione, tocca affidarsi alla Rai e ai suoi esperti per risolvere la situazione. Sorge spontaneo il dubbio che Fedez lo abbia fatto intenzionalmente, perché magari, vista la situazione, ha deciso di non partecipare e lanciarsi autonomamente nella promozione del suo prossimo singolo che ormai ha già iniziato a circolare sul web. Una bella mossa promozionale”, conclude Cerruti.