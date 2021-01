Kris Kristofferson si ritira

Morris Higham Management con un comunicato stampa ha informato che il quasi 85enne Kris Kristofferson si è ufficialmente ritirato. Tra i numerosi successi del cantautore statunitense figurano, "Me and Bobby McGee", portata in vetta alla Chart da Janis Joplin nel 1971, le collaborazioni con Willie Nelson, Johnny Cash e Waylon Jennings come parte degli Highwaymen e i suoi ruoli da attore in film come 'A Star is Born' del 1976 e 'Pat Garrett & Billy the Kid' del 1973.

Nell'annuncio si riporta, tra le altre cose: "Sulla scia del pensionamento del padre nel 2020, il figlio di Kristofferson, John, interviene per sovrintendere a tutte le attività della famiglia. John e l'ufficio di pubbliche relazioni che da tempo lo rappresenta coordineranno gli impegni futuri con MHM, promuoveranno i progetti speciali e continueranno a gestire l'etichetta discografica indipendente di Kristofferson KK Records.

Il presidente di MHM Clint Higham ha dichiarato: "Kristofferson è l'artista che ogni artista si sforza di essere. È un artista dell'artista. Se il Monte Rushmore avesse un posto per i cantautori, Kris ci sarebbe." Mentre il figlio, John Kristofferson, ha aggiunto: "Abbiamo molti progetti entusiasmanti in cantiere e non vedo l'ora di realizzarli".

Kristoffer Kristofferson è nato a Brownsville, in Texas, il 22 giugno 1936. Ha ottenuto un notevole successo come cantautore country all'inizio degli anni Settanta. Le sue canzoni "Me and Bobby McGee", "Help Me Make It Through the Night", "Sunday Morning Coming Down" e "For the Good Times" hanno raggiunto i vertici delle classifiche di vendita. Nel 1987, si stimava che oltre 450 artisti avessero registrato i brani di Kristofferson.

Kristofferson si è aggiudicato tre volte il Grammy ed ha registrato trenta album, di cui tre con gli Highwaymen. Si stima che abbia recitato in oltre 70 film. Nel 1977 ha vinto un Golden Globe come miglior attore per 'A Star Is Born', con Barbra Streisand.