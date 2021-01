FKA Twigs, il nuovo pezzo "Don’t Judge Me" ha anche un video. GUARDA.

Come anticipato qualche giorno fa, FKA Twigs è tornata con un nuovo brano, intitolato "Don’t Judge Me", con i featuring del rapper Headie One e Fred again, che potrebbe essere l’anticipazione di un nuovo album. Il brano, definito dall’artista “molto personale e speciale”, è accompagnato da un video diretto da Emmanuel Adjei e dalla stessa FKA Twigs e girato in parte sullo sfondo della scultura di Kara Walker Fons Americanus: “è stato un onore”, scrive la Barnett, “girare con la fontana di Kara Walkers per esplorare l’interconnessione della storia dei neritra Africa, America ed Europa”.

Recentemente FKA Twigs ha deciso di fare causa al suo ex compagno Shia LaBeouf, attore statunitense noto ai più per aver interpretato il personaggio di Sam Witwicky nella trilogia di "Transformers", accusandolo di molestie sessuali. E non solo. La 32enne cantautrice, ballerina e performer britannica, vero nome Tahliah Debrett Barnett, legata sentimentalmente a Shia LaBeouf dall'ottobre del 2018 all'estate del 2019, ha accusato l'attore di averla aggredita e di averle procurato anche stress emotivo, tra minacce, scatti d'ira e comportamenti ossessivi.