Quando Dua Lipa, all'epoca sconosciuta, girò uno spot per X Factor. VIDEO

Oggi volto del pop internazionale, cantante da oltre 6,5 milioni di copie vendute con i suoi primi due album, "Dua Lipa" del 2017 e "Future nostalgia" dello scorso anno e 120 Dischi di platino conquistati con i singoli, da "Be the one" al più recente "Fever", Dua Lipa ha iniziato a puntare alle vette delle classifiche nel 2015, appena ventenne. Il sogno di diventare una stella della musica la cantante di origine kosovara lo ha covato sin da bambina: iniziò a pubblicare cover di canzoni dei suoi artisti preferiti, da Pink a Christina Aguilera, negli anni del liceo, postando i video su YouTube nella speranza che arrivassero agli occhi (e alle orecchie) di qualche talent scout, prima di iniziare a lavoricchiare come modella per una nota agenzia britannica.

C'è una cosa che in pochi sanno: due anni prima di firmare il suo primo contratto discografico e di esordire con il singolo "New love", nel 2013 Dua Lipa - all'epoca sconosciuta - girò uno spot per X Factor.

Stiamo parlando naturalmente dell'edizione britannica del talent show ideato da Simon Cowell. Nel video, ancora oggi disponibile sul canale YouTube di X Factor UK, con visualizzazioni peraltro modestissime (appena 501mila - il suo canale ufficiale conta invece la bellezza di 6,5 miliardi di views complessive), una non ancora 18enne Dua Lipa interpreta un'aspirante popstar che, iPod in tasca e cuffiette nelle orecchie, mentre stende il bucato canticchia "Lost in music", hit funk delle Sister Sledge scritta e prodotta da Nile Rodgers e Bernard Edwards, datata 1979: "I want to join a band and play in front of crazy fans", "Voglio entrare in una band e cantare di fronte a fan scatenati". Quasi una dichiarazione d'intenti, verrebbe da dire col senno di poi. Nello spot, la giovane diventa dapprima il fenomeno del quartiere, che riunisce intorno al cortile di casa tanti curiosi. E poi un fenomeno nazionale. Ad un certo punto compare anche un manifesto con il suo volto: "Ha l'X Factor". Alla fine si ritrova a cantare di fronte ai giudici di quell'edizione: Sharon Osbourne, Louis Walsh, Gary Barlow e Nicole Scherzinger: li supererà tutti in termini di popolarità.

Dua Lipa ha ricordato l'esperienza anche in una recente - e lunga - intervista concessa all'edizione statunitense di "Rolling Stone", che le ha dedicato la copertina dell'ultimo numero, parlando dei suoi esordi: "Ne ero entusiasta, ma non avevo idea di cosa significasse", ha detto. Poco dopo firmò per Warner, dando ufficialmente il via alla sua scalata alle hit parade internazionali.