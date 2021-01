AC/DC: guarda il nuovo video di ‘Realize’

Come annunciato qualche giorno fa, oggi - 13 gennaio - gli AC/DC hanno pubblicato il video ufficiale del singolo “Realize”, tratto dal più recente album della band australiana, "Power up” (leggi qui la nostro recensione).

Anche se la clip in bianco e nero, diretta da Clemens Habicht e Josh Cheuse e riportata più avanti, vede Angus Young, Brian Johnson, Phil Rudd, Cliff Williams e Stevie Young - tornati a lavorare nuovamente insieme per l’ideale seguito di "Rock or bust" del 2014 - suonare insieme, ogni componente del gruppo si è esibito “a distanza”, ognuno da un luogo diverso, per realizzare il filmato. Grazie al lavoro dei due co-registi, che - come spiegato in un comunicato stampa - hanno messo insieme ogni singola performance registrata per creare il video, il risultato finale presenta gli AC/DC eseguire tutti insieme “Realize”.

A proposito del singolo estratto dalla più recente prova sulla lunga distanza della formazione australiana, uscita lo scorso 13 novembre, Angus Young ha recentemente raccontato di “averci lavorato” con Malcolm Young, fratello del chitarrista degli AC/DC, scomparso nel novembre del 2017. A margine di un’intervista concessa all’emittente televisiva francese Heavy1, Angus, parlando di “Realize”, ha spiegato: “Ci abbiamo dedicato un bel po' di tempo. Era una delle sue idee forti. Io sapevo quanto gli piacesse. Ricordo quando la stavamo scrivendo, lo sforzo che ci ha profuso e come l'ha costruita". Ha aggiunto: "Il fatto è che ricordo che abbiamo pensato la parte musicale insieme, come volevamo farla. Mi ha dato la sua idea per il gancio, il ritornello, quando mi ha dato l'idea della strofa, di come voleva il testo, me l'ha cantata grezzamente. L'ho sentita e mi è rimasta impressa nella testa per tutto il giorno. E ho pensato, ma quanto è intelligente? Ha appena inventato qualcosa. Era una di quelle cose che continuavo a ripetermi in testa".