Guarda Post Malone fare cover di Black Sabbath e Alice in Chains con Slash e Chad Smith: video

Durante la notte di Capodanno, tra il 31 dicembre 2020 e l’1 gennaio 2021, Post Malone ha preso parte all’evento virtuale “Bud Light Seltzer Sessions Presents: New Years Eve 2021”, trasmesso in diretta streaming.

Durante il suo set, andato in scena presso “una location isolata a Los Angeles” e disponibile nel video riportato più avanti da 1 ora e 36 minuti, il rapper di Syracuse ha proposto alcuni suoi brani tratti dai tre album dati alle stampe da Austin Richard Post - questo il nome all’anagrafe del 25enne artista statunitense - tra il 2016 e il 2019, come “White Iverson” e “I Fall Apart” dal disco “Stoney” (2016); “Better Now”, “Psycho” e “Rockstar” da “Beerbongs & Bentleys” (2018), oltre a “Goodbyes”, “Wow”, “Circles”, “Take What You Want” (originariamente incisa con Ozzy Osbourne) e “Sunflower” da “Hollywood's Bleeding” del 2019.

Post Malone, accompagnato dal produttore Andrew Watt alla chitarra, da Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers alla batteria e dal bassista dei Jane's Addiction Chris Chaney, ha proposto poi una cover del brano “Rooster” (nel video a 2 ore e 11 minuti) degli Alice in Chains, dall’album “Dirt” del 1992. A loro si è successivamente unito Slash dei Guns N' Roses e il rapper di Syracuse, per chiudere il set, ha presentato una propria versione di “War Pigs” dei Black Sabbath (nella clip a 2 ore e 17 minuti), canzone tratta dal secondo album in studio di Ozzy Osbourne e soci del 1970, “Paranoid”.

Oltre alla performance di Post Malone - che lo scorso mese di aprile ha tenuto un live benefico, trasmesso in streaming, per omaggiare Kurt Cobain e i Nirvana, - “Bud Light Seltzer Sessions Presents: New Years Eve 2021”, condotto da Lilly Singh e Matt Steffanina, ha contato della partecipazione di altri artisti come - per esempio - Saweetie, Sebastián Yatra e Steve Aoki, che ha chiuso l’evento virtuale con un set dal night club Hakkasan di Las Vegas.