Vasco Rossi, ascolta "Una canzone d'amore... buttata via"

Ha da poco passato le 73.000 visualizzazioni, nel momento in cui scriviamo, l'audio su YouTube del nuovo singolo di Vasco Rossi, uscito, come annunciato, alla mezzanotte del nuovo anno.



Caratterizzato da un insistente pianoforte e da un coro femminile molto presente, il brano non tradisce le aspettative e al tempo stesso non sorprende, essendo in linea con la produzione musicale del rocker; la chitarra elettrica entra con un assolo quasi alla fine della canzone, e la produzione complessiva - per quanto sia possibile capire da un ascolto in cuffia di YouTube - sembra andare in cerca di qualcosa che ricorda il "wall of sound" di Phil Spector.



Ma è inutile parlare di una canzone quando possiamo farvela ascoltare:

Questa sera, su Rai Uno, Vasco Rossi farà ascoltare la canzone nel corso dello spettacolo (anzi, probabilmente proprio in apertura dello spettacolo) "Danza con me", che ha come protagonista il ballerino Roberto Bolle. Non è noto, ovviamente, che forma avrà la presenza fisica di Vasco; quel che si sa è che Bolle e Virna Toppi, prima ballerina della Scala di Milano - danzeranno sulla musica di "Una canzone d'amore... buttata via" una coreografia di Mauro Bigonzetti.

A fine novembre Vasco Rossi ha filmato il video della canzone - ancora non pubblicato - in Piazza Maggiore a Bologna.