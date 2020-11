Vasco: il nuovo singolo presentato nello speciale di Roberto Bolle su Rai1

Il nuovo singolo di Vasco Rossi, ampiamente annunciato negli scorsi giorni, atteso per il 1° gennaio 2021, sarà presentato dal rocker di Zocca la sera dello stesso 1° gennaio nello speciale di Roberto Bolle su Rai1. Il ballerino piemontese tornerà in tv con il suo show "Danza con me", dopo i successi del 2018, del 2019 e del 2020, con ospiti - tra gli altri - Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Sting, Cesare Cremonini, Marracash e Andrea Bocelli, e vedrà la partecipazione proprio di Vasco Rossi ("Preparatevi, lo farò ballare", anticipa il già Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York oggi in un'intervista su "La Repubblica"). "A capodanno... Ballo con Bolle!", scrive Vasco sui suoi canali social ufficiali, pubblicando alcune foto che lo ritraggono in compagnia del ballerino, scattate in questi giorni durante le riprese della nuova edizione di "Danza con me". E Bolle: "Sono felicissimo di annunciare che anche quest’anno Danza con Me tornerà il 1° gennaio, in prima serata su Rai1! E come un antico rito propiziatorio uniremo danza e musica, arte e bellezza per la rinascita. Grazie al Sommo Vasco Rossi per aver accettato di essere con noi”.

Il titolo del nuovo singolo di Vasco, il primo dopo "Se ti potessi dire", uscito nell'ottobre del 2019, non è stato ancora reso noto. Le modalità relative all'annuncio, da parte del rocker, di nuova musica in arrivo negli scorsi giorni hanno creato non pochi fraintendimenti tra i fan, che da più di sei anni sono in attesa di un nuovo album di inediti di Rossi (l'ultimo, "Sono innocente", uscì nell'autunno del 2014 - mai un intervallo così lungo nella discografia di Vasco tra un disco e l'altro), tanto da spingere il suo ufficio stampa a redigere un vero e proprio comunicato ufficiale sul disco, che non ha ancora chiaramente Nè un titolo né una data d'uscita. Vasco ha poi chiarito sui social che l'album arriverà nei negozi dopo l'estate del 2021.

Rossi era atteso quest'estate sui palchi dei principali festival italiani con una nuova serie di concerti. Il tour è stato rinviato al 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Queste le date, al momento confermate: 13 giugno 2021 i-Days di Milano, 18 giugno Firenze Rocks, 22 giugno Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, 26 e 27 giugno Circo Massimo di Roma per Rock in Roma.