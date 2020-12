Playlist di Natale: Natale classic/traditional

Canzoni di Natale? Non proprio: quelle che state per ascoltare sono hit assolute. Talmente assolute da essere considerate dei veri e propri evergreen. Canzoni perfette a Natale, certo, perché in molti casi sono state concepite così. Ma buone per ogni stagione. Da qualche stagione a questa parte (a questo indirizzo trovate tutte le playlist natalizione che Rockol ha preparato per voi). Buon ascolto!

"All I want for Christmas is you" Mariah Carey"White Christmas" Bing Crosby"Last Christmas" Wham!“The Christmas Song” by Nat King Cole"Wonderful Christmastime" Paul McCartney"Happy Xmas (War is over)" John Lennon - Plastic Ono Band"Have Yourself a Merry Little Christmas" Frank Sinatra"Jingle bells" Barbra Streisand"Little drummer boy / Peace on Earth" David Bowie & Bing Crosby"Do they know it's Christmas?" Band Aid‘Christmas (Baby Please Come Home)’ – Darlene Love‘Jingle Bell Rock’ – Bobby Helms‘Santa Claus is coming to town’ – Bruce Springsteen