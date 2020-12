Coldplay: la bonus track di "Everyday life" arriva in streaming

I Coldplay hanno pubblicato come singolo sulle piattaforme di streaming come singolo "Flags", la canzone originariamente contenuta come bonus track dell'edizione giapponese dell'ultimo album della band capitanata da Chris Martin, "Everyday life", uscito nell'autunno dello scorso anno.



"Adoriamo questa canzone, ma quando è arrivata lo spazio disponibile in 'Everyday life' era stato già riempito e abbiamo dovuto distanziarla", hanno scritto i Coldplay in un tweet, scherzando sulla scelta di includere originariamente il brano nell'edizione giapponese dell'album.

Scritto dai quattro componenti della band di "Viva la vida", il brano è stato prodotto da Bill Rahko, Daniel Green e Rik Simpson, già tra i collaboratori arruolati da Chris Martin e soci per "Everyday life", accanto all'italiano Davide Rossi (suoi gli archi dei pezzi), Stromae, il cantante palestinese Bashar Murad e Femi Kuti."Everyday life" è stato idealmente diviso dai Coldplay in due parti: "Sunrise" e "Sunset". Per promuovere l'album i Coldplay hanno scelto di non andare in tour, annunciando che la decisione non muterà fino a quando non sarà possibile ridurre al massimo l'impatto ambientale delle tournée: le canzoni del disco sono state presentate dal vivo da Chris Martin e compagni nelle ore successive alla sua pubblicazione con due esclusivi concerti trasmessi all'alba e al tramonto in diretta streaming ad Amman, in Giordania