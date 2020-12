L'ex Pearl Jam Matt Chamberlain in studio con Adele

La scorsa settimana l'ex batterista dei Pearl Jam, nel 1991, Matt Chamberlain è entrato in studio per registrare alcune parti di batteria per il nuovo album di Adele.

Il 53enne musicista statunitense lo ha rivelato parlando al podcast di Eddie Trunk su SiriusXM: "Ci sono stato la scorsa settimana, generalmente faccio sedute in studio con le persone, immagino di essere un session man, questo è il mio lavoro, e ho appena iniziato a lavorare su nuova musica per Adele e sentire quella voce nelle mie cuffie mi ha fatto venire i brividi. Era davvero potente ed emotiva. La conosci la sua voce, ma essere dall'altra parte della stanza rispetto a qualcuno che canta così, è semplicemente pazzesco. La senti alla radio e dici 'Sì, è grande', ma essere nella stanza con queste persone e sentire quell'energia, è davvero molto forte. Lei sta scrivendo del nuovo materiale con il suo autore Rick Nowels, voleva provare con un po' di batteria e quindi lo abbiamo fatto e lei era là nella stanza, porca zozza."

Da qualche tempo si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero Adele immersa totalmente nella scrittura delle canzoni per la realizzazione del nuovo album che manca dalla sua discografia da ormai cinque anni, da quando cioè, nel novembre 2015, pubblicò "25" (leggi qui la nostra recensione).

Una fonte negli Stati Uniti ha spiegato: "Adele vuole stare tranquilla mentre è qui, la qual cosa è facile con gli occhiali da sole e una maschera per il viso. Le persone non la riconoscono come una volta. Non è ancora pronta per pubblicare nuova musica, ma è totalmente concentrata su questo obiettivo. Ha una rete di persone con cui lavora e con cui si unisce quando è qui".

Adele a più riprese ha candidamente ammesso di non avere "idea" di quando potrà essere pubblicato il suo quarto disco anche se lo scorso ottobre, durante la sua partecipazione al Saturday Night Live ha dato appuntamento al 2021. Quella fonte ha aggiunto: "Adele sta riversando il suo cuore e la sua anima in questo disco, compreso il suo stato d'animo dopo il divorzio. Da quando è adolescente è una fan di Raphael (Saadiq) e adora i suoi lavori. Vuole che il suo prossimo album sia pieno di anima, con un suono più eclettico".