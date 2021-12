Playlist di Natale: Natale Donna

La tentazione e il piacere (perché no) di mettersi alla prova con una canzone dal sapore natalizio, che sia un inedito oppure uno dei molti classici e standard del genere, prima o poi ha sfiorato tutti gli artisti. E le artiste. A seguire vi presentiamo il Natale come è stato cantato da stelle del pop come possono essere Lady Gaga e Katy Perry, oppure del country come Dolly Parton e Loretta Lynn, oppure più vicine al cantautorato, vedi Joni Mitchell e Taylor Swift.

Qui sotto potete trovare quindici canzoni ispirate al Natale accomunate dal fatto di essere proposte da interpreti femminili. Ma, non è l'unica scelta a vostra disposizione: qui tutte le nostre playlist di Natale.

‘8 Days of Christmas’ – Destiny’s Child

‘Candy Cane Lane’ – Sia

‘Christmas Tree Farm’ – Taylor Swift

‘Christmas Tree’ – Lady Gaga

‘Cozy Little Christmas’ – Katy Perry

‘Hard Candy Christmas’ – Dolly Parton

‘Santa Tell Me’ - Ariana Grande

‘The Christmas Song’ – Ella Fitzgerald

‘Underneath the Tree’ – Kelly Clarkson

‘Wonderful Christmas Time’ – Diana Ross

‘Christmas (Baby Please Come Home)’ – Darlene Love

‘Happy Holiday’ - Peggy Lee

‘One More Sleep’ – Leona Lewis

‘River’ – Joni Mitchell

‘To Heck with Ole Santa Claus’ – Loretta Lynn