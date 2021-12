Playlist di Natale: Natale Metal

Chi sulla dissacrazione ha basato la propria carriera poteva forse esimersi dal parlare del Natale? Certo che no.

Attenzione a non generalizzare, però: l'atteggiamento dei metallari verso la festività per eccellenza è ambivalente e tutto meno che omologato. C'è chi, come i Lacuna Coil, ha cantato il lato oscuro del Natale, vivendo la più santa delle notti nei panni dei bambini cattivi, e c'è che invece, come Dee Snider coi suoi Twisted Sister, ha rivendicato il sacrosanto diritto a vivere il Natale non indossando orribili maglioni con motivi improbabili ma con "cinture borchiate, pantaloni di spandex, orecchini a teschio e giacche di pelle". Se anche voi siete per un Natale fuori dalle righe e ad alto contenuto di decibel, la playlist che trovate qui sotto è perfetta. Se invece il vostro mood sotto l'albero è differente, a .questo indirizzo trovate tutte le playlist natalizie preparate da Rockol. Buon ascolto!

“Heavy Metal Christmas” Twisted Sister“Run Rudolph Run” Billy Gibbons, Dave Grohl e Lemmy Kilmister“Kidnap the Sandy Claws” Korn“Red Water (Christmas Mourning)” Type O Negative“Stripper Christmas Summer Weekend” GWAR“Black Xmas” Venom“Naughty Christmas” Lacuna Coil“Christmas with the devil” Spinal Tap“Fuck Christmas” Tankard“We Three Kings” Rob Halford