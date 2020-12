“Mystify: Michael Hutchence”: questa sera l’intervista in diretta al regista

Dallo scorso 14 dicembre, e fino al 23 dicembre, è disponibile online il documentario sul cantante degli INXS, “Mystify: Michael Hutchence”. La pellicola, diretta da Richard Lowenstein e distribuita da Wanted Zone per la rassegna cinematografica 10X10X10, sarà introdotta oggi - 18 dicembre - dall’intervista al regista e a Tina Hutchence, sorella del compianto Michael Hutchence, in collaborazione con Rockol. L’appuntamento è per questa sera alle ore 21.30, quando sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook di Rockol (a questo indirizzo).

“Mystify: Michael Hutchence” - distribuita da Wanted Zone per la rassegna cinematografica 10X10X10, che nelle prossime settimane proporrà dieci film targati Wanted Cinema incentrati sulla storia e su grandi icone della musica mondiale - presenterà un racconto familiare e intimo della voce del gruppo australiano, scomparso il 22 novembre 1997, attraverso una serie di filmati inediti, racconti di amici e persone a lui vicine per raccontare la vita e la carriera dell’artista. È possibile acquistare i biglietti a questo link.

Oltre al docufilm su Michael Hutchence, la piattaforma presenta altri nove titoli inncentrati su grandi figure della musica internazionale: “Oh Les Filles”, “PJ Harvey: A Dog Called Money” di Seamus Murphy, “Fela Kuti: Il potere della musica” di Alex Gibney, “Paco de Lucía: la búsqueda”, “Nas: Time Is Illmatic”, “Mavis!”, “I’m The Blues”, “Liberation Day” e “Score”. Per ogni settimana si potrà acquistare un abbonamento al prezzo di 10 euro che consentirà l’accesso a tutte le proiezioni della settimana. Tutte le informazioni sono disponibili a questo sito.