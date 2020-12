Sanremo 2021, i Fast Animals and Slow Kids: "Noi al Festival una fake news"

Con una storia pubblicata ieri sera sul suo account Instagram Aimone Romizi, il 32enne frontman della band perugina dei Fast Animals and Slow Kids, ha smentito le voci che vorrebbero il gruppo nella lista dei 26 "Big" in gara al Festival di Sanremo 2021.



Il nome dei Fast Animals and Slow Kids, che lo scorso anno hanno pubblicato il loro primo album - "Animali notturni" - per una major (Warner) dopo una serie di dischi incisi da indipendenti, era tra i più gettonati nei vari toto-nomi circolati in questi giorni. Ma, stando a quanto riferito dal cantante, la band non sarà della partita:

"Non siamo a Sanremo. È una fake news. Mi state scrivendo in 180 mila. Per news sin merito chiedete direttamente all'Ama nazionale".

Composti, oltre che da Romizi, dal chitarrista Alessandro Guericini, dal bassista Jacopo Gigliotti e dal batterista Alessio Mingoli, i Fast Animals and Slow Kids hanno all'attivo cinque album: "Cavalli" (2011, prodotto da Appino degli Zen Circus per l'etichetta della band toscana), "Hybris" (2013), "Alaska" (2014), "Forse non è la felicità" (2017) e, appunto, "Animali notturni" (2019), quest'ultimo prodotto da Matteo Cantaluppi, già al fianco dei Thegiornalisti in "Fuoricampo" e "Completamente sold out".

Continua dunque a sfoltirsi la rosa dei papabili cantanti in gara nella categoria principale del Festival 2021, in programma dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston di Sanremo. Amadeus svelerà la lista ufficiale questa sera nel corso della finale di Sanremo Giovani, componendo anche la rosa delle 8 Nuove Proposte in gara. I "Big" saranno tutti fisicamente presenti in studio. La smentita dei Fast Animals and Slow Kids arriva dopo la notizia delle esclusioni di Morgan (che ha sparato a zero su Amadeus e la commissione musicale chiamata a giudicare le proposte - questa sera l'ex Bluvertigo sarà, insieme a Beatrice Venezi, Piero Pelù e Luca Barbarossa, nella giuria televisiva che sceglierà le "Nuove proposte" insieme alla stessa commissione e al pubblico da casa) e di Leo Gassmann, quest'ultimo vincitore lo scorso febbraio tra le "Nuove Proposte" con la sua "Vai bene così". Non ci sarà neppure Michele Bravi.