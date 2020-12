Oliver Onions: una sorpresa natalizia che anticipa il nuovo progetto. Video

I fratelli Guido e Maurizio De Angelis hanno pubblicato oggi - 16 dicembre - una nuova versione natalizia, arrangiata e prodotta da Ricky Quagliato, di “La la la la lalla - Il coro dei pompieri”, dal film “...altrimenti ci arrabbiamo!” del 1974 con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill.

Insieme alla canzone gli Oliver Onions hanno condiviso il relativo video che conta della partecipazione di numerosi ospiti: Brunori Sas, Claudia Gerini, Ale&Franz, Claudia Pandolfi, Cristina D‘Avena, Daniele Adani, Eugenio in Via di Gioia, Fabio Armiliato, Fabio Volo, Francesco Gabbani, Frankie Hi-nrg, Jerry Calà, Kabir Bedi, Lorenzo Branchetti, Luca Abete, Luisa Corna, Neri Marcoré, Nicola Ventola, Nina Zilli, Nino Frassica, Omar Fantini, Panpers (Andrea Pisani e Luca Peracino), Ricchi e Poveri, Rita Pavone, Rosita Celentano, Scintilla (Gianluca Fubelli), Simona Molinari, Tommaso Paradiso, Trio Medusa (Furio Corsetti, Gabriele Corsi e Giorgio Daviddi) con Francesco Lancia, Tutti Nudi (Antonio Mezzancella, Dj Osso e Pippo Lorusso), Vince Tempera.

La nuova versione del brano è stata pubblicata come “una sorpresa natalizia” per anticipare il ritorno discografico del duo formato dai fratelli De Angelis - arrangiatori e autori di colonne sonore di, tra gli altri, numerosi film con la coppia Bud Spencer e Terence Hill. Come fatto sapere dagli stessi Guido e Maurizo De Angelis attraverso un post pubblicato sui social, “La la la la lalla - Il coro dei pompieri (Christmas Version)” anticipa il nuovo progetto degli Oliver Onions, in uscita nella primavera 2021. “Oggi è un giorno davvero speciale per noi!!!”, ha scritto il duo su Instagram. Ha aggiunto: