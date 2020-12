Quartetto Cetra, un cofanetto ragionato della sua vasta produzione

"Gli anni Fonit Cetra in 228 canzoni" è una raccolta che testimonia la vitalità, la genialità e la bravura del quartetto vocale italiano più celebre, longevo e amato del nostro panorama musicale. Un Quartetto che ha fatto la storia della canzone e della musica leggera italiana già a partire dagli inizi degli anni ‘40.



Il box è corredato da un ricco booklet di 36 pagine; il testo di presentazione è redatto da Carlo Savona - figlio di Virgilio Savona e Lucia Mannucci - che ha gentilmente messo a disposizione anche immagini esclusive ed inedite provenienti dalle riproduzioni di originali conservati presso l’Archivio Savona-Mannucci / Quartetto Cetra.

Carlo Savona:

"Fino a circa metà degli anni ‘50, un disco, nel suo formato più diffuso, conteneva una canzone per lato, girava a 78 giri al minuto, aveva il diametro di 25 cm ed era realizzato con un materiale molto fragile che richiedeva molta attenzione nel maneggiarlo perché si poteva rompere o danneggiare facilmente. L’archivio dei 78 giri, già ben ordinati da Virgilio e da Lucia, consta di circa 400 dischi (più di 800 canzoni) perché oltre ai dischi del Quartetto Cetra e di Lucia Mannucci ci sono i dischi di altri interpreti con altre canzoni.

Ecco: l’idea di realizzare questa raccolta ha preso forma, e si è via via sviluppata, maneggiando prima e riascoltando poi questi fragili e delicati dischi e, contemporaneamente, riportandomi alla memoria la storia di questi quattro artisti che furono per me parenti stretti e cari amici.

Mano a mano che andavo annotando sul computer uno ad uno i titoli e i dati riportati sulle etichette dei dischi del quartetto e di

Lucia mi sono accorto che molte di quelle canzoni le avevo dimenticate o, forse, non le avevo mai ascoltate e di conseguenza ho cominciato a pensare che sarebbe stato bello poterle riascoltare nella loro totalità.

Le canzoni del Quartetto Cetra che uscirono su disco nei dieci anni del sodalizio con la Cetra sono tutte contenute in questo cofanetto, da quelle che con maggior fortuna hanno goduto di un successo più duraturo, a quelle che dopo la prima incisione sono rimaste solo nei solchi del primo disco come un ricordo destinato (o condannato) a svanire nel tempo. Per tutte le 180 canzoni del Quartetto Cetra (1949-1958: il decennio dischi CETRA) ho dovuto e voluto rileggere con attenzione quel particolare repertorio e trovare la forma più coerente, che non fosse esclusivamente cronologica, per riuscire a suddividerle negli otto CD necessari a contenerle tutte.

Ne è così scaturita una ripartizione per grandi temi e gruppi coerenti di canzoni in cui – credo per la prima volta – le loro canzoni sono riunite in un CD non sulla base del classico 'best of' ma come analisi ragionata e completa dei diversi modi di intendere la canzone, la 'canzone spettacolo' e gli altri generi musicali praticati dal Quartetto Cetra".



L’audio dei 10 CD è stato completamente rimasterizzato e proviene dai nastri originali d’archivio della Cetra e dagli Archivi Savona/ Mannucci. Laddove non è stato possibile utilizzare il nastro originale, si è ricorsi anche ai 78 giri originali di collezionisti. Tutto ciò ha richiesto un gran lavoro di riversamenti ed un’accurata pulizia e restauro audio.

Alcune di queste esecuzioni, registrate negli anni ‘40 e ‘50 con mezzi di riproduzione oggi superati, vengono proposte al pubblico per l’eccezionale valore artistico e documentario, prescindendo dagli inevitabili disturbi tecnici che l’ascoltatore avvertirà.

Ecco la tracklist dettagliata dei 10 CD:

CD 1

Quartetto Cetra Nella vecchia fattoria (2020 Remaster)

Quartetto Cetra La lampada di Aladino

Quartetto Cetra Il trenino dei sogni

Quartetto Cetra I tre alberi e la casetta

Quartetto Cetra Il tappeto volante

Quartetto Cetra Trombolino e Pennacchietta

Quartetto Cetra E' bruciata la fattoria

Quartetto Cetra La letterina di Natale (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Quando sarò grande

Quartetto Cetra Serafino (aveva un sifolo)

Quartetto Cetra La partita di calcio

Quartetto Cetra Nel paese di Paperino

Quartetto Cetra Fausto e Gino

Quartetto Cetra Pierino e il lupo (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Conosco un cowboy (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Il teatrino delle marionette

Quartetto Cetra C'era una volta un bau-bau

Quartetto Cetra La famiglia Pettirosso

Quartetto Cetra I bambini delle colonie

Quartetto Cetra Soffia sulle candeline

Quartetto Cetra Che t'ha portato la Befana? (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Il primo giorno di scuola

Quartetto Cetra C'è un pittore sul ponticello

Quartetto Cetra Il pirata "Sub"



CD 2

Quartetto Cetra Vecchia America (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Le sveglie della città

Quartetto Cetra La canzone dell'ascensore

Quartetto Cetra Nel bar di Minneapolis

Quartetto Cetra Un bacio a mezzanotte (2020 Remaster)

Quartetto Cetra In un palco della Scala (2020 Remaster)

Quartetto Cetra I pompieri di New Orleans

Quartetto Cetra Volo di notte (I quattro cavalieri del cielo)

Quartetto Cetra I love Mister Giacomo Puccini

Quartetto Cetra Il fonografo a tromba (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Lo zaino di Johnny Smith

Quartetto Cetra Il trapezio volante

Quartetto Cetra C'è un po' di cielo (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Evviva la radio a galena

Quartetto Cetra Passa la prima Milano-Sanremo (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Carlo, non farlo!

Quartetto Cetra E' il black bottom

Quartetto Cetra Non so dir "Ti voglio bene" (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Una mela per Venere (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Prendetela con filosofia (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Donna (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Raggio di sole (2020 Remaster)



CD 3

Quartetto Cetra Aveva un bavero (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Cirillino Ci

Quartetto Cetra Un diario

Quartetto Cetra Arriva il Direttore (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Canzoni alla sbarra (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Piripicchio e Piripicchia (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Vecchia Europa (feat. Carla Boni e Gino Latilla)

Quartetto Cetra Profumo N. 5

Quartetto Cetra Aprite le finestre (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Albero caduto

Quartetto Cetra Lucia e Tobia

Quartetto Cetra Il bosco innamorato (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Musetto (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Amami se vuoi (2020 Remaster)

Quartetto Cetra La colpa fu (2020 Remaster)

Quartetto Cetra La vita è un paradiso di bugie (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Corde della mia chitarra (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Raggio nella nebbia (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Le trote blu (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Il pericolo numero uno (La donna)

Quartetto Cetra Nel giardino del mio cuore (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Scusami (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Casetta in Canadà (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Era l'epoca del cuore (2020 Remaster)



CD 4



Quartetto Cetra Toolie - Oolie - Doolie

Quartetto Cetra Route 66 (Get Your Kicks On Route 66)

Quartetto Cetra I Surrender, Dear

Quartetto Cetra Day by Day

Quartetto Cetra Night and Day

Quartetto Cetra That's My Desire

Quartetto Cetra Tenderly

Quartetto Cetra How High the Moon

Quartetto Cetra You're the Top

Quartetto Cetra 'S Wonderful

Quartetto Cetra I Got Rhythm

Quartetto Cetra Honeysuckle Rose

Quartetto Cetra We'll be Together Again

Quartetto Cetra Tumbaito (Yo tengo un Tumbaito)

Quartetto Cetra La carambòla

Quartetto Cetra Carnavalito (El Humahuaqueño)

Quartetto Cetra Adios muchachos

Quartetto Cetra Me lo dijo Adela

Quartetto Cetra El macho de la noche

Quartetto Cetra Alma llanera

Quartetto Cetra Adeus America

Quartetto Cetra Paraiba

Quartetto Cetra Ninguém me ama



CD 5



Quartetto Cetra Oggi ho visto un leon

Quartetto Cetra Bongo Bongo Bongo (Civilisation)

Quartetto Cetra Gelosia (Jalousie)

Quartetto Cetra Shangai-Lil

Quartetto Cetra Oci-Oci-Ciornia

Quartetto Cetra Ma un paese (Roll Me Over)

Quartetto Cetra Johnny ed Alice (Storia di due cappelli) [2020 Remaster]

Quartetto Cetra Il Marajà del Mogador (The Maharaja of Mogador)

Quartetto Cetra Non funziona

Quartetto Cetra Cantando per le strade

Quartetto Cetra Blacksmith Blues

Quartetto Cetra Ballate col Bajon

Quartetto Cetra Uma casa portuguesa

Quartetto Cetra La lavanderina del Portogallo

Quartetto Cetra Ma che... Ma che... (Mé qué mé qué)

Quartetto Cetra Vino, vino

Quartetto Cetra L'orologio matto (Rock Around The Clock) [2020 Remaster]

Quartetto Cetra La leggenda di Radames (Mister Paganini) [2020 Remaster]



CD 6

Quartetto Cetra Jasbo Brown

Quartetto Cetra Il clarinetto di King-Jones

Quartetto Cetra La vera storia del Jazz

Quartetto Cetra L'angelo del Mississipi

Quartetto Cetra Un turista ad Harlem

Quartetto Cetra Al festival del Jazz

Quartetto Cetra Un gettone nel juke-box

Quartetto Cetra Il favoloso Gershwin

Quartetto Cetra Non sparate sul pianista

Quartetto Cetra Uora uora (arrivao 'u ferribot)

Quartetto Cetra Un disco di Spadaro

Quartetto Cetra Quando le automobili dormono

Quartetto Cetra Ninna nanna dei grattacieli

Quartetto Cetra Storia di una barchetta di carta

Quartetto Cetra Se il Jazz fosse nato a Roma

Quartetto Cetra Troppi affari cavaliere

Quartetto Cetra Spaghetti e buonumore

Quartetto Cetra Verso Il Nord

Quartetto Cetra Passeggiando per il centro

Quartetto Cetra L'orchestrina del Lagrange

Quartetto Cetra Il venditore di fichi d'India



CD 7

Quartetto Cetra Una samba por favor

Quartetto Cetra Che farà Maria?

Quartetto Cetra Ninna nanna ad un negretto

Quartetto Cetra Arturo, colletto duro

Quartetto Cetra Amico Bing, non piangere (2020 Remaster)

Quartetto Cetra La pentolaccia

Quartetto Cetra Un romano a Copacabana

Quartetto Cetra Casanova (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Dorme Taormina (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Ferrovia sopraelevata

Quartetto Cetra Ricordate Marcellino? (2020 Remaster)

Quartetto Cetra L'amore l'ho incontrato per le scale

Quartetto Cetra Trinità dei Monti

Quartetto Cetra Pikisò (2020 Remaster)

Quartetto Cetra S'il vous plaît Mademoiselle (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Concerto Jazz a Mosca

Quartetto Cetra Un disco dei Platters (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Pummarola Boat (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Gli appassionati dell'Hot Club (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Un, due, tre...

Quartetto Cetra Il satellite Nicolino

Quartetto Cetra Il coro dei cowboy

Quartetto Cetra Il nonno Mandarino

Quartetto Cetra Piedigrotta a Broadway



CD 8

Quartetto Cetra M'ama, non m'ama

Quartetto Cetra Il figlio del barbiere

Quartetto Cetra Dimmi un po' Sinatra (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Un napoletano a Parigi

Quartetto Cetra Castellina del Chianti

Quartetto Cetra Il valzer del Novecento

Quartetto Cetra Ba-ba-baciami piccina (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Che denti!

Quartetto Cetra Lo zolfataro

Quartetto Cetra Il mambo-tango (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Un milanese a New York (2020 Remastered)

Quartetto Cetra Sulo accussì

Quartetto Cetra La bella castellana

Quartetto Cetra Sarà vero oppure no?

Quartetto Cetra Guaglione (2020 Remaster)

Quartetto Cetra 'Na canzone pe' ffa' ammore (2020 Remaster)

Quartetto Cetra L'incanto della foresta

Quartetto Cetra Polka brasiliana

Quartetto Cetra Quando una ragazza

Quartetto Cetra Susanna tutta panna (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Kim

Quartetto Cetra Non illuderti

Quartetto Cetra Django

Quartetto Cetra Mister Jackson



CD 9

Lucia Mannucci Il nanetto del boschetto

Lucia Mannucci Sulle onde della radio

Lucia Mannucci A Gal in Calico

Lucia Mannucci They Say It's Wonderful

Lucia Mannucci Sette baci, tre carezze

Lucia Mannucci Bitter little Bird

Lucia Mannucci Sei più giovane di me

Lucia Mannucci La pasticcera

Lucia Mannucci Cantando un blues (feat. Quartetto Cetra)

Lucia Mannucci La voce del cuore

Lucia Mannucci Cilindro e bastone

Lucia Mannucci Non vedo che te (I Only Have Eyes For You)

Lucia Mannucci Dove andranno a finire i palloncini?

Lucia Mannucci Sul muretto di Alassio

Lucia Mannucci Chi mi colpisce al cuore

Lucia Mannucci E' arrivata la giostra

Lucia Mannucci Amico whisky

Lucia Mannucci A Vera Cruz

Lucia Mannucci Oho-Aha (Ciao)

Lucia Mannucci Ho un sassolino nella scarpa

Lucia Mannucci Dolce dormire

Lucia Mannucci Notte e dì (feat. Trio Capinere)

Lucia Mannucci Che mele!

Lucia Mannucci I got the Sun in the Morning



CD 10



Quartetto Cetra L'arca di Noè

Quartetto Cetra Il Visconte di Castelfombrone (2020 Remaster)

Quartetto Cetra Ritmo e felicità

Quartetto Cetra Vecchio Pedro

Quartetto Cetra Quando l'organo suona

Quartetto Cetra Ruote di carro

Quartetto Cetra Rane nello stagno

Quartetto Cetra Bastano poche note

Quartetto Cetra Basta con la noia

Quartetto Cetra Pattuglia gaia (Ovvero la favola dei tre pesciolini)

Quartetto Cetra Radames (II Puntata) [2020 Remaster]

Quartetto Cetra Funiculì funiculà

Quartetto Cetra Il ritmo del ventaglio

Quartetto Cetra Dove siete stata la notte del 3 giugno? (feat. Lucia Mannucci)

Quartetto Cetra La nonna racconta

Quartetto Cetra La leggenda di Radames (Mister Paganini)

Quartetto Cetra Mal di testa

Quartetto Cetra Candy

Quartetto Cetra Swinging on a Star (Ciò che piace)

Quartetto Cetra E per quel buco

Quartetto Cetra Pietro Vughi il ciabattino

Quartetto Cetra Peppone il cacciatore

Quartetto Cetra Crapapelada (2020 Remaster)

Quartetto Cetra La leggenda di Radames (Mister Paganini) [Bonus Track]