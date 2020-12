“Mystify: Michael Hutchence”: il documentario sul cantante degli INXS

Dal prossimo 14 dicembre al 23 dicembre sarà possibile guardare il documentario sul cantante degli INXS, “Mystify: Michael Hutchence”. La pellicola, diretta da Richard Lowenstein e presentata in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma, sarà distribuita da Wanted Zone per la rassegna cinematografica 10X10X10, che nelle prossime settimane proporrà dieci film targati Wanted Cinema incentrati sulla storia e su grandi icone della musica mondiale. Oltre al docufilm su Michael Hutchence, la piattaforma presenterà “Oh Les Filles”, “PJ Harvey: A Dog Called Money” di Seamus Murphy, “Fela Kuti: Il potere della musica” di Alex Gibney, “Paco de Lucía: la búsqueda”, “Nas: Time Is Illmatic”, “Mavis!”, “I’m The Blues”, “Liberation Day” e “Score”. Per ogni settimana si potrà acquistare un abbonamento al prezzo di 10 euro che consentirà l’accesso a tutte le proiezioni della settimana. Tutte le informazioni sono disponibili al sito http://wantedcinema.eu/wantedzone/

“Mystify: Michael Hutchence”, da cui sono estratte le immagini contenute nella gallery riportata più avanti, presenterà un racconto familiare e intimo della voce del gruppo australiano, scomparso il 22 novembre 1997, attraverso una serie di filmati inediti, racconti di amici e persone a lui vicine per raccontare la vita e la carriera dell’artista. La pellicola sarà introdotta il prossimo venerdì 18 dicembre alle ore 21.30 dall’intervista al regista Richard Lowenstein e a Tina Hutchence, sorella del compianto cantante, in collaborazione con Rockol.