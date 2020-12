Rolling Stones: in lavorazione una serie televisiva biografica

Stando a quanto riportato dall'Hollywood Reporter, è attualmente in lavorazione una nuova serie televisiva biografica sui Rolling Stones. Come annunciato dal CEO dell’emittente statunitense FX John Landgraf, la serie - di cui, al momento, non si conosce il titolo e che dovrebbe essere composta da due stagioni - ripercorrerà i primi anni di Mick Jagger e soci fino al 1972 e sarà supervisionata da Nick Hornby, l’autore di - tra gli altri - “Altà fedeltà” (“High fidelity”) e “Un ragazzo” (“About a boy”), oltre che prodotta dalla società di produzione Left Bank Pictures.

La notizia arriva dopo quella secondo cui Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood hanno firmato un accordo con BMG per l’affidamento dell'amministrazione dei diritti connessi delle loro canzoni.

Lo scorso 4 settembre è tornato sui mercati il disco originariamente pubblicato nel 1973 dai Rolling Stones, "Goats head soup”, sotto forma di cofanetto in edizione speciale e include - tra le altre cose - l’album live “Brussels Affair”, bonus track, con versioni alternative, outtakes, i video di "Dancing With Mr. D", "Silver Train" e "Angie" e tre tracce inedite. Queste sono ”Criss Cross” (pubblicata lo scorso 9 luglio ed è un'outtake di "Goats head soup”), la canzone “Scarlet”, registrata nell’ottobre nel 1974 e che vede le collaborazioni straordinarie di Jimmy Page e Rick Grech (abbiamo raccontato l'intera storia qui) e "All the rage”, di cui è stato pubblicato il video all’inizio del mese di settembre.