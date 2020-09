Rolling Stones, guarda il video di "All the Rage"

I Rolling Stones hanno pubblicato il video di "All the Rage", la terza e ultima canzone precedentemente non disponibile inclusa nella ristampa di “Goats Head Soup” (leggi qui la nostra recensione) uscita ieri, venerdì 4 settembre.

Registrata alla fine del 1972 a Kingston, Giamaica, "All the Rage", è già apparsa in bootleg come "You Should Have Seen Her Ass". Ma, come ha rivelato Mick Jagger a UDiscoverMusic, ha deciso di scrivere qualche nuova parola per il suo debutto ufficiale. Il frontman della band inglese ha dichiarato: "È un brano rock molto Rolling Stones. Non era finita, non aveva una voce finita e anche i testi, [quindi] li dovevo finire. Ma le parti di chitarra, credo, fossero tutte finite. Si potevano aggiungere le percussioni, ma è quello che si sarebbe fatto comunque, e poi [aggiungere] un po' più di maracas e cose del genere."

Quando è stata fatta notare a Keith Richards la somiglianza con “Brown Sugar”, il chitarrista degli Stones non si è nascosto dietro molti giri di parole: "Ha quello stampo. Alcune canzoni sembrano essere strettamente correlate, cugine l'una dell'altra. Me ne ero dimenticato fino a quando non l'ho sentita di nuovo, ma sì, mi viene in mente, ora che lo dici, [come] simile a "Brown Sugar"”.

Gli altri due brani portati alla luce nella ristampa di “Goats Head Soup” sono "Criss Cross" e "Scarlet" con Jimmy Page. All'inizio della settimana, Jagger ha dichiarato che, quando gli è stata proposta l'idea di includerli nel disco, ha pensato: "'Sono tutti terribili!' Questa è sempre la mia reazione iniziale, 'Sono tutti inutili!' Voglio dire, in realtà, mi sono sempre piaciute quelle canzoni, ma non erano finite". Quando invece le ha sentite ripulite si è reso conto che "queste tre canzoni sono lì, insieme con il resto delle canzoni di questo disco".