Nitro a un evento in violazione alle norme anti-Covid: multato (anzi, no)

Aggiornamento, ore 17,40, martedì 8 dicembre - L'avvocato Andrea De Silvestri, legale della società Me Next Srl, ha diffuso un comunicato che riportiamo integralmente:

Con riferimento ai servizi televisivi trasmessi ed agli articoli pubblicati in data odierna da alcuni organi di stampa, circa il presunto svolgimento di “party rap” o altro supposto assembramento clandestino verificatosi la sera di sabato 5 dicembre u.s presso un negozio di elettronica di Desio, in qualità di legale della società Me Next S.r.l. intendo precisare quanto segue. In primo luogo gli eventi in commento non concernono in alcun modo un party o un assembramento illegale né clandestino di alcun tipo, bensì riguardano lo svolgimento di attività lavorative della mia cliente la quale, per conto di un noto marchio di abbigliamento, ha organizzato lo svolgimento di una “battle” di freestyle, ossia una competizione di abilità tra rapper nell’improvvisare rime a cappella o su una base musicale, alla presenza del noto artista “Nitro” (Nicola Albera). Tale contest è stato trasmesso in diretta sul canale Twitch della casa di produzione dell’evento, coinvolgendo il numero di addetti e tecnici necessario per la realizzazione di tale evento, complessivamente nella misura di circa venti persone. Tutti i partecipanti e presenti erano stati preventivamente sottoposti a tamponi, con esito negativo come attestato dai documenti in possesso di ognuno dei presenti. In totale difformità rispetto alle notizie riportate, si precisa che le forze dell’ordine intervenute, pur impedendo la continuazione della produzione in corso, non hanno effettuato alcuna sanzione anti-Covid, né rilasciato alcun verbale né tantomeno riscontrato violazione di alcuna norma igienico-sanitaria.

Ore 16 - Il ventisettenne rapper vicentino Nitro, all’anagrafe Nicola Albera, è stato multato nella giornata di sabato 5 dicembre, dai carabinieri della compagnia di Desio, in provincia di Monza: l’artista è stato sorpreso a partecipare a un evento organizzato in violazione alle norme anti-Covid in un negozio di informatica della cittadina brianzola.

Le forze dell’ordine, intervenute su segnalazione di alcuni cittadini intorno alle 23, hanno sorpreso - come riferisce la testata locale Monza Today, il TG Rai e l'edizione locale di Repubblica - Albera e un’altra ventina di persone intente a prendere parte a un evento - battezzato Mic Tyson, e con tanto di buffet di sushi a disposizione degli invitati - durante il quale si tiene una vera e propria rap battle. A tutti i partecipanti all’evento è stata comminata una multa di 400 euro per violazione del coprifuoco.

Mic Tyson è un appuntamento piuttosto consolidato per gli amanti del genere, che per assistere alle dirette Web delle battle devono pagare un biglietto sul sito ufficiale dell’iniziativa: forte di quasi 33mila iscritti sul canale YouTube ufficiale, la serie di eventi in streaming - il cui format è stato ideato da Nitro con DJ Ms - ha partner molto importanti, come - tra gli altri - Ubisoft, la consolle di casa Microsoft XBox, il canale di live streaming di Amazon Twitch, Machete Gaming (la branca dedicata ai videogiochi della factory fondata da Salmo ed Hell Raton, che proprio in questi giorni ha celebrato i dieci anni di attività) e Radio 105, una delle emittenti del gruppo Radiomediaset.

L'evento faceva parte di una tre giorni organizzata da Adidas Gaming Hub nello spazio PC Hunter, a Desio.